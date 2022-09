Operação apreende quatro motos em Cambará

Na tarde deste domingo na zona urbana

Na tarde deste domingo (25) a Polícia Militar realizou operação abordagem, com as equipes de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas e Extra Jornada, no bairro Ignez Panichi Hanzé, em Cambará.

A iniciativa revistou os suspeitos e veículos em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Foram abordados condutores de motocicletas com irregularidades acerca do escapamento, dos débitos para com o Detran, da falta de habilitação ou permissão para dirigir e ausência de placas.

Algumas das irregularidades foram sanadas no momento, outras necessitaram da apreensão do veículo e confecção de notificações. Ao todo, foram apreendidas 04 motos, retida 01 moto e feitas 10 notificações.