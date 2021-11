Ônibus da prefeitura de Wenceslau bate em Fox na PR-422

Carro e coletivo colidiram neste fim de semana em Wenceslau Braz

Às 20h35m de sexta-feira, dia 26, ocorreu colisão frontal entre dois veículos no KM 53 da PR-422, em Tomazina.

O acidente envolveu um ônibus Marcopolo Volare A3 da prefeitura de Wenceslau Braz e um VW Fox (placas de Tomazina).

É proibida ultrapassagem no local.

O motorista de 35 anos do coletivo não sofreu machucados.

Foi realizado etilômetro no condutor do carro (44 anos) com resultado negativo; ele teve ferimentos leves.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.