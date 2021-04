ONG vacina bichos em Ribeirão Claro

Entidade defende direitos dos animais

Neste domingo, dia 18, a ONG Direito a Vida vai promover uma ação de vacinação, vermifugação e prevenção de parasitas em 58 gatos e 73 cães, sob responsabilidade da entidade, todos disponíveis para adoção. A vacinação será realizada pelo responsável técnico do canil mantido pela entidade, o veterinário Jurandir Machado Júnior, da clínica veterinária de Carlópolis.

A campanha foi conquistada com a arrecadação de uma ação entre amigos, com objetos doados pelo jogador Leandro Nunes, do Bragantino, natural de Ribeirão Claro – uma camisa oficial do Time e uma chuteira Mutator Predator da Adidas.

Uma grande campanha promovida pelas redes sociais, com apoio de uma equipe de voluntários vendeu 500 bilhetes, por R$ 10, em menos de um mês. A campanha emergencial foi necessária para conter uma contaminação de rinotraqueite no gatil, que levou a morte de 24 animais em 10 dias.

A presidente da ONG, Márcia Carvalho Baggio agradece a todos os voluntários pelo empenho e faz um apelo para que a população continue apoiando a entidade. “Estamos passando por um momento muito difícil. A pandemia explodiu o número de abandonos e estamos sem espaço para abrigar animais resgatados. Os valores de ração sobem a cada dois meses e as adoções diminuíram muito. Sem apoio não podemos fazer nada”, lamenta.

A ONG Direito a Vida tem cofrinhos espalhados no comércio da cidade e mantém um bazar permanente de roupas usadas pelo whatsApp. Antes da pandemia realizava ações como noite do pastel, bazar físico e pedágio que estão suspensas por hora.

Aceita doações de ração e qualquer ajuda financeira pelo pix: 11899724000135 ou transferência bancária para a conta poupança da Caixa Econômica Feferal, agência 0402, operação 013, número 3512-0. Associação Protetora dos Animais de Ribeirão Claro.