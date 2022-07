Okka Beach Club será inaugurado (Vídeos)

Previsão de início das atividades na segunda quinzena de agosto

O Okka Beach Club está chegando e vem com uma proposta de melhorar a qualidade de vida, saúde e bem estar das pessoas, trazendo a praia para Santo Antônio da Platina e região.

Um ambiente diferenciado para a prática de esportes de areia, lazer e diversão para toda a família. Com uma estrutura de quadras de areia oficiais, vestiários, área de convivência, lojinha, churrasqueira, Espaço Kids e muito mais.

Imóvel localizado na rua Dom Pedro II, 66, no centro da cidade, anexo a AABB(Associação Atlética Banco do Brasil).

https://www.instagram.com/reel/CdJLzNVgoq3/?igshid=MDJmNzVkMjY=

Jeferson Nicol Marques, Administrador e Cientista de dados, veio de São Paulo e investe forte na cidade Polo Comercial, trazendo saúde, inovação e movimentação na área do esporte.

Sua sócia é Caroline Mendes de Almeida, a Carol (foto), filha de Adriana e Glauber Muchailh de Almeida, e irmã de Murilo, Camila e Karine.

A Arena contará com aulas de Beach Tennis, Footvolley, Beachvolley e Funcional para todas as idades, além da locação de quadras por hora; churrasqueira para eventos familiares, aniversários.. confraternização de empresas, torneios, campeonatos.. movimentação do esporte e saúde.

Será uma experiência única, fazer happy hour ou evento, curtir com os amigos, relaxar após o trabalho, comemorar seu aniversário e datas especiais numa vibe tranquila e segura.

MAIS DETALHES EM BREVE.