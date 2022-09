Okka Beach Club inaugura sábado

Ambientação desenvolvida como se fosse praia e também atividades físicas

Sábado tem abertura oficial do OKKA BEACH CL.UB. O ambiente multifuncional para prática de esportes de areia será inaugurado neste dia dez das 14 às 18 horas, na Rua Dom Pedro II, 66, centro de Santo Antônio da Platina (anexo a AABB). A entrada no sábado será gratuita.

Além das atividades físicas, oferecerá uma ambientação desenvolvida para que o público se sinta na praia.

Estão à frente do projeto o paulistano Jeferson Nicol Marques, Administrador e a Fisioterapeuta, Caroline Mendes de Almeida em parceria com a FENAAB(Federação Nacional das AABBs) através do presidente da AABB(Associação Atlética Banco do Brasil) de Santo Antônio da Platina, Adriano dos Santos Marcelino, qual desde o início tem apoiado o ideia. Os três aparecem na foto principal, segurando o contrato.

A proposta do projeto tem por objetivo trazer bem estar, promover saúde através da

prática de esportes de areia no município.

A área contempla quatro quadras de areia, vestiários, área para atividades funcionais, espaço de convivência, bar e administração.

Qualquer pessoa poderá participar das atividades, desde crianças, adolescentes, adultos e idosos onde poderão cada um na sua modalidade e nível praticar footvolley (futevôlei), Beach Volley (vôlei de areia), Beach Tennis (Beach Tênis) e funcional. As matrículas estarão abertas a partir do dia 10/09 no local e on-line.

A programação se iniciará com a abertura do espaço a partir das 14 horas para integração na área de convivência e experiência com o esporte. Os professores estarão nas quadras e fazendo o cadastro do Okka Beach para que você possa -se quiser- ter essa experiência nas quadras.🎾⚽️🏐

No domingo, funcionará com DAY USE das nove as 16 horas no valor de R$ 35,00. Após esse horário também serão disponibilizadas quadras para locação. As aulas começarão na segunda dia 12/09.

OKka Beach Tenis

Data: 10 de setembro a partir das 14 horas.

Local: Dom Pedro II, 66 – centro

Santo Antônio da Platina.