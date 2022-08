Oficial de Justiça faz sucesso na internet na região

Ela é jurista e escritora em Santo Antônio da Platina

A oficial de Justiça Gislaine Fernandes de Oliveira Mascarenhas Aureliano (fotos) , de 42 anos, vem se destacando profissionalmente no Norte Pioneiro. A convite, a moça visitou o Npdiario.

Ela é de Santo Antônio da Platina e se formou em Direito no campus da UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná) de Jacarezinho. Mestre e Professora universitária e de cursinhos, mentora da OAB(Ordem dos Advogados do Brasil), é hoje jurista reconhecida em todo estado.

Na semana passada, participou da estreia de mais uma obra, na sede do TJ, no Centro Cívico , em Curitiba, sendo que as Doutrinas a serem lançadas são: Código Penal Comentado, Código de Processo Penal Comentado, Lei de Execução Penal e Tratado dos Direitos das Mulheres. Todos, ela é co-autora com colegas, pela Editora Juruá.

É amiga pessoal da Coordenadora, a Desembargadora do TJPR: Denise Harmmeschmidt.

Gi, como é chamada, é segura, bonita, falante, culta, e humilde. Sempre se esforçou muito para conseguir o que almejava e se diz satisfeita e feliz, “mas ainda tenho muito a aprender e aproveitar a vida”, comentou.

Filha do Joaquim da Padaria, comerciante popular na cidade, ultimamente, se dedica, com evidente e contagiante prazer, a um programa misto de culinária e entretenimento com o marido, o policial militar Kelsen Augusto Mascarenhas Aureliano.

A química entre ambos é perfeita e se divertem também de forma sempre bem humorada e animada. A professora tem com o esposo dois filhos: Lucas e Luan.

Num outro canal, ela aborda questões jurídicas.

Instagram:

@casadaprofgi

@dicasprofgi