Ocepar debate novo modelo do pedágio

Concessões dos 2.500 quilômetros do Anel de Integração se encerram em novembro

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) ressaltou nesta terça-feira (4) a importância da atuação da sociedade civil organizada e do setor produtivo no debate do novo modelo de concessão das rodovias do Paraná elaborado pelo governo federal.

“A Assembleia Legislativa vem recebendo apoio de todos os setores nos últimos meses. Buscamos uma causa comum que é tarifa de pedágio justa com a realização de obras”, disse. “Quem respalda a nossa atuação é a sociedade civil organizada e o setor produtivo”, acrescentou.

OCEPAR – Nesta quarta-feira (5), o novo modelo de pedágio será debatido no Fórum dos Dirigentes das Cooperativas de Transporte. A explanação sobre o assunto será feita pelo superintendente da Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Fecoopar), Nelson Costa, e pelo gerente de assuntos estratégicos da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), João Arthur Mohr.

O evento, promovido pelo Sistema Ocepar, ocorre das 9h às 12h, em formato virtual, com a participação do presidente da entidade, José Roberto Ricken, e do coordenador estadual do ramo de transporte no Paraná, Marcos Antônio Trintinalha.

As concessões dos 2.500 quilômetros do Anel de Integração se encerram em novembro. O modelo proposto pelo governo federal prevê a concessão de 3,3 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais com investimentos de R$ 42 bilhões nos 30 anos de concessão. Serão 42 praças de pedágio divididas em seis lotes. São 15 novas praças, sendo quatro no Oeste, três no Sudoeste, três no Noroeste, duas no Norte e três no Norte Pioneiro.

PROGRAMAÇÃO – A programação do Fórum contempla ainda a apresentação do cenário econômico-financeiro do ramo transporte no Paraná. Também estarão em pauta o novo planejamento estratégico do cooperativismo paranaense, o Plano Paraná Cooperativo 200 (PRC200), o levantamento de demandas das cooperativas e o plano de ações do ramo para 2021, entre outros itens.

O evento é direcionado a cooperados, dirigentes e funcionários de cooperativas de transporte e a inscrição pode ser realizada pelo e-mail monitoramento@sistemaocepar.coop.br.