Obras de novo posto de saúde iniciam em breve em Jacarezinho

Prefeitura de Jacarezinho investe R$ 915 mil no bairro Aeroporto

Devem ter início em algumas semanas as obras da construção do novo posto de saúde do bairro Aeroporto, em Jacarezinho. O extrato do contrato firmado entre a prefeitura e a empreiteira vencedora da licitação, LS Alves, de Jacarezinho, foi publicado no Diário Oficial da última sexta-feira (07).

Na obra a prefeitura de Jacarezinho vai investir R$ 915.152,71. A expectativa é que a nova unidade de saúde esteja pronta em seis meses a partir do início da execução do projeto, e, logo na sequencia, inicie o atendimento à população.

Hoje no Aeroporto existe uma unidade em funcionamento, porém com duas equipes, composta cada uma por médico, enfermeiro, auxiliar e agentes de saúde. Com o novo posto, cada equipe terá seu próprio espaço, melhorando significativamente as condições de trabalho.

Além disso, a nova unidade de saúde trará muito mais comodidade aos moradores do bairro, que terão dois locais de atendimento médico com a possibilidade de acesso aos serviços mais próximos de suas casas.

Para o prefeito Marcelo Palhares a construção do novo posto é um reflexo do compromisso da gestão com a atenção básica em saúde. “O objetivo sempre foi de melhorar o serviço, valorizando os funcionários e melhorando as condições aos pacientes. Ainda temos muito a evoluir, mas com certeza já temos melhorias de extrema importância nestes pouco mais de um ano e meio de trabalho”.

Entre as principais melhorias citadas pelo prefeito estão a implantação do Centro Municipal de Pediatria e a chegada de equipamentos diversos para unidades de saúde, o que possibilita a realização de diferentes tipos de exames de forma ágil e eficiente.

REFORMAS -A prefeitura de Jacarezinho também já licitou reformas em todas as unidades de saúde existentes no município, além da reforma do posto já existente no Aeroporto.

ssas ações têm investimento de quase R$ 1 milhão.