Obras de conservação em Santana do Itararé

Quase oito quilômetros de diversos serviços de melhorias

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está realizando obras de conservação de rodovias não pavimentadas no estado. O trecho da PRC-272, entre Santana do Itararé e o Rio das Pombas, no Norte Pioneiro, que conta com uma extensão de 7,95 quilômetros, recebeu diversos serviços de melhorias.

Para deixar a rodovia mais segura, principalmente em dias chuvosos, foram executados patrolamento do leito, escavação de vala lateral, escavação para saídas de água, instalação de bueiro e caixa de retenção, reaterro, além da escarificação, conformação e compactação do subleito. A aplicação de recursos na região irá recuperar a vida útil das rodovias e trazer mais segurança para os usuários.

O Norte Pioneiro possui um atrativo polo turístico com cachoeiras, trilhas e opções de lazer no ecoturismo. Além de servir à população nos aspectos sociais, as rodovias de ligação não pavimentadas são importantes para o escoamento de cargas agrícolas e agropecuárias.

Ao todo, 102,45 quilômetros estão inclusos nesse contrato, com um investimento de R$ 5.962.761,60. O prazo de duração de obras é até maio de 2024, contemplando os municípios de Jaguariaíva, Salto do Itararé, Santana do Itararé, São José da Boa Vista e Sengés.