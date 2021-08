Obra de norte-pioneirense em evento da PUC

Livro de Fábio Gabriel é selecionado para lançamento em evento internacional

O mais recente livro do prof. dr. Fábio Antônio Gabriel será lançado em evento internacional de educação da PUC PR no Campus Curitiba. O livro está sendo editado pela Editora Bagai com sede também na capital paranaense. O livro resulta da tese de doutorado defendida e aprovada na Universidade Estadual de Ponta Grossa.

O título do livro é ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM FILOSOFIA: ANÁLISES A PARTIR DAS PERCEPÇÕES DE LICENCIANDOS E DE PROFESSORES. A capa, o livro impresso e o ebook gratuito serão divulgados posteriormente ao evento. O evento será o XV Congresso Nacional de Educação – EDUCERE, o VI Seminário Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação – SIRSSE e o VIII Seminário Internacional sobre Profissionalização Docente (SIPD/CÁTEDRA UNESCO).

O lançamento do livro ocorre no dia 27 de setembro, de acordo com a programação do evento, 16h30min – 17h30min. O autor foi bolsista de doutorado da CAPES e agradece ao apoio financeiro para a realização da pesquisa de 3 anos e meio na Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Fábio Gabriel reside em Joaquim Távora e trabalha num colégio de Santo Antônio da Platina, concursado na disciplina de Filosofia. Também leciona na Especialização em Ciências da Religião da Universidade Estadual do Norte do Paraná- Campus Jacarezinho. Atualmente realiza estágio de pós-doutorado na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Após o lançamento, o livro em formato de ebook gratuito estará disponível em www.fabioantoniogabriel.com