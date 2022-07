OAB/SAP faz evento com tema imobiliário

“Arranjos Contratuais para Estruturação de Loteamentos e Incorporação”

O Presidente da Comissão de Direito Imobiliário e da Construção da OAB/Subseção de Santo Antônio da Platina, João Victor De Castro, organizou recente evento no SEST/SENAT junto à Comissão com o tema “Arranjos Contratuais para Estruturação de Loteamentos e Incorporação Imobiliária”.

A iniciativa contou com as palestras do Dr. Alceu, advogado e Vice-Presidente da Comissão no Estado do Paraná e do Fabrício Proença, oficial interino do Cartório platinense de Registro de Imóveis .

No mais, tiveram as presenças de Cláudio Demeterco, Presidente da Comissão no Estado do Paraná na gestão anterior, e de Antenor Demeterco, desembargador aposentado e, atualmente, consultor jurídico.

Ainda, contou com a participação de advogados da própria Comarca, advogados da região, engenheiros, arquitetos, corretores, investidores e pessoas ligadas ao tema. Por fim, foram sorteados dois livros – “Direito e Construção Civil” – os quais foram disponibilizados gentilmente por Luis Alberto Húngaro.