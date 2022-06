OAB: palestras sobre Direito Imobiliário e Construção em SAP

Com suporte da Subseção de Santo Antônio da Platina

No dia 27 de junho (uma segunda-feira) acontecerá palestra no SEST/SENAT ( Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), promoção em parceria com a Comissão de Direito Imobiliário e da Construção da OAB(Ordem dos Advogados do Brasil), em Santo Antônio da Platina.

A partir das 08h30 será servido café da manhã, sendo a palestra com previsão de início às nove horas.

O evento será nas formas presencial e gratuita.

Tem como temas “Arranjos contratuais para estruturação de loteamentos e incorporação imobiliária”, contado com aos palestrantes advogado Dr. Alceu Eilert Nascimento, vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário e da Construção da OAB/PR, e de Fabrício Faustino de Proença, oficial interino do serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Santo Antônio da Platina.

É necessário que a presença seja confirmada até o dia 24/06 pelo endereço de e-mail presente na foto abaixo.

MAIORES INFORMAÇÕES: contato@dcrv.com.br