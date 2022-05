OAB/SAP inaugura parlatório na cadeia

Local onde ocorrem as visitas íntimas e de advogados

Aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 20, a inauguração do parlatório na cadeia platinense (específica para detentas). Reivindicação de anos dos advogados que atendem na carceragem agora os causídicos têm melhores condições de trabalho.

Estavam presentes na inauguração Ailson Jesus Levatti, presidente da OAB de Santo Antônio da Platina, acompanhado de sua diretoria. Também acompanhou a inauguração. Fernando Estevão Deneka, vice-presidente da OAB Paraná, representando a presidente, Marilena Winter.

O Conselho da Comunidade de Santo Antônio da Platina, que custeou parte da obra com a OAB platinense, também participou da inauguração representado por Jéfoni Nogari (presidente), Alex Dias Massarelli (ex-presidente) e Guilherme Barbosa (oficial de Justiça e conselheiro).

O parlatório recebeu o nome “Dra. Maristella Andrade de Carvalho.” Uma homenagem à juíza que por mais de 15 anos, serviu aos jurisdicionados platinenses e foi a magistrada responsável pela implantação do Conselho da Comunidade, órgão de fiscalização da execução penal.

O Dr. Ailson Levatti agradeceu os presentes e destacou a parceria da OAB com o Conselho, visando a construção do parlatório. Também enalteceu a presença do Dr. Fernando Deneka, que representou a Seccional Paranaense da OAB e o pequeno Pedro, acompanhado do pai, Rafael Fernandes, que acompanharam as homenagens à Dra. Maristella Andra de Carvalho (in memorian).

Fernando parabenizou a OAB platinense e o Conselho da Comunidade pelo parlatório e destacou a importância dele para o bom trabalho dos advogados que atuam na Subseção platinense.

Jéfoni Nogari, agradeceu aos presentes e registrou que o parlatório somente estava sendo entregue nesta data em virtude do empenho e dedicação do ex-presidente, Dr. Alex Massarellei, que foi quem iniciou o projeto.

Já o gestor da unidade, Erontides Camilo, registrou a melhoria que irá proporcionar aos advogados a estrutura recém-inaugurada. “Facilita o trabalho dos profissionais da advocacia, bem como gera mais segurança a todos que frequentam esta unidade.”, disse o Tide Camilo.