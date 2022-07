OAB e ONG fazem promoção em defesa de animais de S.A.P.

Iniciativa visa doação de ração aos bichos

No próximo sábado (dia 30) haverá a Cãominhada 2022. A informação é de Caroline Ferreira Batista, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da Subseção da OAB(Ordem dos Advogados do Brasil) de Santo Antônio da Platina.

O evento será em prol de doação de rações para cachorros da Organização Não Governamental (ONG) Mundo Cão.

Terá início às 16h30m, saindo da Tenda no começo da Avenida Rennó, até o final dela, e voltando. As inscrições podem ser realizadas pessoalmente no dia, ou através do link https://forms.gle/shTE5gFWRovS3BvH7

Os organizadores solicitam a doação de um quilo de ração ou em dinheiro para a arrecadação de ração que estão fazendo no período de 25/07 até cinco de agosto. Ressalta-se que não é obrigatória a doação, porém, quem contribuir participará de sorteio de um brinde para o Pet, a ser realizado no dia 08/05.