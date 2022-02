Nutricionista foca chás emagrecedores

Nayrana Chagas esclarece o tema com detalhes

A profissional (foto abaixo) diz receber muitas dúvidas como essa: “Existe algum chá para emagrecer, nutri?” .E a resposta é: diretamente não. Na maioria das vezes os chás têm ação indireta. Ou seja, “quando se busca o emagrecimento não pensamos só em emagrecimento. Precisa acontecer algumas reações no corpo para que a perda de gordura aconteça”, detalha.

Um chá de hibisco (fotos) , por exemplo, possui alguns flavonoides que fazem com que a expressão da gordura seja diminuída e modulada. Mas, isso só vai acontecer se o corpo estiver em pleno funcionamento.

Ou seja, não adianta comer muito pão, lanche, pizza e tomar chá de hibisco. O efeito só acontece quando se modula a carga glicêmica da alimentação, inclui fibras, gorduras boas, proteínas, faz exercício e quando se o nosso bioma intestinal.

Quando se pensa em emagrecimento a primeira coisa é essa: AUMENTAR AS BACTÉRIAS BOAS do intestino, melhorar o seu bioma intestinal. E para isso, existem alguns chás indicados como: cavalinha, carqueja, canela, moringa, cravo…

“Mas, não esqueça que a alimentação precisa estar em equilíbrio, pois o chá não emagrece por si só. E para isso, é fundamental consultar um nutricionista para te dar o suporte necessário. E vale lembrar que não é todo mundo que pode sair tomando chás sem prescrição ou indicação de profissional capacitado. Existem algumas contra indicações: crianças, idosos, pessoas com problemas renais e gestantes devem consumir apenas com orientação. Vamos modular o bioma intestinal e potencializar seus resultados no emagrecimento”, conclui.

