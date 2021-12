Nutri platinense ensina equilíbrio neste fim de ano

“Você pode comer de tudo um pouco, sem exagerar”

O final do ano chegou e, com ele, todas aquelas comidas calóricas deliciosas, não é mesmo? “Aí nutri, como eu faço para amenizar os estragos e tentar não ganhar peso?”. A pergunta é recorrente e feita à nutricionista Nayrana Chagas Vilas Boas (foto abaixo), que atende em Santo Antônio da Platina.

“Bom, a primeira coisa é que se você sabe que a sua rotina alimentar vai mudar, não fique se cobrando muito, dê um tempo da dieta e não fique pensando nisso o tempo todo. Aproveite o momento. Mas, calma, isso não quer dizer que você vai comer como se não houvesse amanhã, porque o amanhã existirá (então aproveite, mas com cautela, principalmente se o seu objetivo for emagrecer)”, diz a profissional.

“Isso quer dizer que você pode comer de tudo um pouco, sem exagerar. O final do ano é uma data que no reunimos para celebrar, para comemorar…e isso envolve comida”, adiciona, consciente.

Ela sublinha também que, se o objetivo é emagrecer ou manter o peso mesmo com as festas de final de ano, o melhor a se fazer é se policiar e comer de tudo um pouco. “É só evitar o exagero, aquela sensação de que comeu por duas pessoas ou até abrir o botão da calça”.

Algumas dicas essenciais para diminuir os “estragos”:

– Consuma frutas de sobremesa;

– Manter a rotina de exercício físico; aproveitar para tirar algum momento do dia para treinar e, dessa forma, aproveitar melhor a época natalícia (e sem peso na consciência);

– Não aumentar quantidades e não repetir. A tendência é cair no exagero e certamente teremos a oportunidade de comer os doces típicos do Natal no dia 25. Prudência e responsabilidade até lá.

– Comer um pouco de tudo, mas na medida certa.

– Beba muita água;

– Se for consumir bebida alcoólica, intercale com um copo de água;

– Evite repetir refeições;

– Procure fazer exercícios em casa mesmo ou uma caminhada ao acordar;

– Não deixe de servir uma salada bem colorida e colocar frutas para ficar mais saborosa e atrativa.

“Não fique se culpando. E não se esqueça de procurar uma nutri para começar seu 2022 se alimentando saudável e fazendo um Super Detox pós festas. Aproveitem com moderação”, finaliza a simpática e competente doutora.

Nayrana Chagas Vilas Boas | Nutricionista – atendimento online e presencial.

(43)99912-5917(Também WhatsApp).