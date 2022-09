NP no 48º Congresso de Cardiologia do PR

Representado por médicos platinenses

Após mais de dois anos, em razão da pandemia da Covid-19, a Sociedade Paranaense de Cardiologia voltou a realizar seu tradicional congresso anual presencialmente, na cidade de Curitiba.

Este ano realizou-se o 48º Congresso Paranaense de Cardiologia. A classe médica do Norte Pioneiro esteve representada pelo cardiologista platinense Jorge Garrido, convidado como presidente e palestrante na mesa que tratou de um dos assuntos mais relevantes da cardiologia atual: Dor Torácica na Sala de Emergência, que é um sintoma muito frequente nas unidades de emergência, constituindo-se em um possível sinal de alerta para as doenças com risco iminente de morte.

Dr. Garrido ainda teve a satisfação de contar ao seu lado com sua filha, Maria Helena, cardiologista na cidade de Paranavaí e com seu filho, Jorge Garrido Filho, médico clínico atuando na Capital (os dois na foto).