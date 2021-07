Paralímpica: NP integra Frente 

Gestores de oito municípios da região participaram de reunião com a Coordenação

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou nesta terça-feira,20, a participação do Norte Pioneiro no projeto que institui a Frente Paranaense para a Educação Paralímpica. Gestores de oito municípios da região e outros seis dos Campos Gerais participaram de uma reunião com a Coordenação Regional de Ponta Grossa da Paraná Esportes, onde puderam conhecer detalhes do projeto e integrar a campanha Torcida Paraná em Tóquio.

No Norte Pioneiro, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Japira, Jaboti, Tomazina, Pinhalão e Wenceslau Braz participaram da reunião que apresentou as propostas do Programa. Além destes, também participaram gestores esportivos de Telêmaco Borba, Ventania, Arapoti, Curiúva, Jaguariaíva e Sengés, nos Campos Gerais.

Segundo o parlamentar, a proposta é facilitar aos torcedores paranaenses o envio de vídeos e palavras de incentivo para os atletas que estão em Tóquio, no Japão, para disputar os Jogos Olímpicos 2021, que começam nesta sexta-feira, 23. As mensagens podem ser enviadas por meio das redes sociais, utilizando a hashtag #TorcidaParanáemTóquio.

“O Paraná está com a maior delegação de atletas olímpicos e paralímpicos da história dos Jogos. São 35 paranaenses que já estão em Tóquio, número um pouco superior ao que esteve nos Jogos do Rio, em 2016, que contou com 34 atletas”, observou.

Comitê — A Frente Paranaense para a Educação Paralímpica foi criada para auxiliar na formação e capacitação de professores e profissionais, em todo o Estado. As diretrizes do programa são do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), que promove cursos e ações de desenvolvimento das modalidades disputadas nos Jogos Olímpicos. O programa é um dos pilares do planejamento estratégico do CPB e tem como um dos seus objetivos promover cursos online e gratuitos para profissionais de Educação Física.