Novos leitos de UTI ampliam luta no NP

Em Santo Antônio da Platina são 15 funcionando

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) disse nesta sexta-feira, 23, que a ativação de novos leitos de UTI, pela Secretaria Estadual de Saúde, em vários municípios, fortalece a luta no combate e tratamento da Covid-19. Segundo o parlamentar, desde o início da pandemia foram instalados 124 leitos de UTI nessas cidades.

“Foi uma decisão rápida que buscou garantir atendimento eficiente em municípios com população entre 10 mil e 47 mil habitantes, em todas as regiões do Estado”, enfatiza Romanelli. Como exemplo, o deputado cita os novos leitos instalados em Cornélio Procópio, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, e em Colorado, no Noroeste.