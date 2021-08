Presidente do MDB revela ações no PR

Deputado Anibelli Neto pretende pacificar e fortalecer legenda visando o pleito de 2022

O recém-eleito presidente do MDB do Paraná, deputado estadual Anibelli Neto fez visita de cortesia ao npdiario, em Santo Antônio da Platina. Na ocasião, revelou que o partido quer “varrer para dentro” evitando indisposições internas e pretende lançar uma chapa completa nas eleições do dia dois de outubro de 2022.

Conta com apoio dos dois deputados federais da legenda, Sérgio Souza e Frangão, e de lideranças históricas do partido, como o ex-governador Orlando Pessuti, os ex-deputados Nereu Moura, Paulo Furiati e Renato Adur, além dos prefeitos Flávio Zanrosso, de Tomazina e Júnior Weiller (Jesuítas), do presidente da Associação de Municípios do Paraná, Beto Lunitti, de Toledo.

Flávio Zan, como é conhecido, do Norte Pioneiro, é delegado dos diretórios estadual e nacional, e acompanhou a visita acompanhado de Anderson Ferreira e Flavinho Franco. Também presente o presidente do MDB platinense, ex-vereador Cláudio Domingues Cação.

“Buscamos a unidade no estado, estive em Brasília conversando com o presidente nacional, deputado Baleia Rossi(SP) e também me encontrei com a senadora Simone Tebet, correligionária do Mato Grosso do Sul que está se destacando muito na CPI da Covid-19”, disse, confirmando que o lançamento da pré-candidatura dela à presidência deverá ocorrer nos próximos meses.

Anibelli Neto exerce seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Paraná, onde é o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e o líder do bloco parlamentar do MDB/DEM. É da Oposição, e portanto fiscaliza o atual governo como preconiza as atribuições republicanas.

Médico veterinário e advogado, tem como referência seu pai, Antônio Martins Anibelli, deputado estadual e federal com nove mandatos, conquistando a Presidência da Alep, cargo máximo do poder legislativo paranaense. Outro exemplo é o de seu avô, Antônio Anibelli, também deputado estadual e federal por seis mandatos, foi presidente da Assembleia Legislativa e chegou a ocupar por um período o cargo de governador do Estado.