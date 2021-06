Novo pedágio é fator estruturante ao PR

Paraná aguarda a nova modelagem para concessão de rodovias

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) afirmou nesta terça-feira, 15, que o Paraná aguarda a nova modelagem para a concessão de rodovias no Estado e sustentou que se trata de uma questão estruturante, com impacto na economia estadual. O projeto está sendo elaborado pelo Ministério da Infraestrutura em conjunto com técnicos do Estado.

Segundo o parlamentar, a sociedade espera que a nova proposta, que substituirá a ideia de leilão pelo modelo híbrido, atenda aos anseios dos paranaenses, que rejeitaram o primeiro modelo proposto pela União. “O Paraná defende uma concessão pelo menor preço de tarifa”, reforçou ele durante encontro virtual com lideranças políticas do Estado.

Afirma que a Assembleia Legislativa continuará mobilizada na defesa dos interesses do Estado. A iniciativa foi elogiada pelo deputado federal Toninho Wandscheer (Pros), que sustentou que este movimento foi decisivo para reverter o processo iniciado pelo governo federal.

Segundo Wandscheer, a ideia inicial poderia deixar o Paraná com o melhor modelo de concessão do Brasil, mas ainda com tarifas muito altas. Para ele, o corpo técnico envolvido no processo elaborou uma proposta considerando que a equação desse certo. “Mas o pedágio seguiria caro”, disse.