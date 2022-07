Novo mutirão reforça combate à dengue

Município atua novamente na prevenção

O novo mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, realizado pela prefeitura de Jacarezinho em duas etapas no último e também no próximo sábado (dias 23 e 30), reforça o compromisso do município no enfrentamento à dengue.

O combate intensivo e constante ao mosquito da dengue tem sido uma das principais características do trabalho desenvolvido pelo departamento de Epidemiologia da secretaria municipal de Saúde e mostrado resultados satisfatórios.

Desde o começo do ano passado foram diversos mutirões para eliminar possíveis criadouros do mosquito, retirando dezenas de toneladas de lixos e outros materiais que poderiam se tornar ambiente para a reprodução do Aedes aegypti.

Paralelamente, a equipe de Epidemiologia segue com trabalhos regulares de aplicação de fumacê, visitas e análises em pontos estratégicos e averiguação de denúncias e orientação a moradores sobre a prevenção contra a dengue.

O município mantém a orientação para que os moradores tenham cuidados com recipientes em seus quintais e calçadas e quaisquer outros locais que possam acumular água parada, incluindo calhas.