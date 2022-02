Novo CMEI para Vila Guay em Ibaiti

Prefeitura entrega obra que vai atender 100 crianças no distrito

O prefeito Dr. Antonely de Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote, os vereadores da 18ª Legislatura e a secretária Municipal de Educação de Ibaiti, professora Tânia Fátima Fadel Bueno entregaram neste fim de semana, o novo Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Egídio Moura, para a comunidade do distrito da Vila Guay.

A instituição tem capacidade para atender 100 crianças da faixa etária de 0 a 5 anos, que irão desfrutar de conforto, qualidade e dignidade durante o tempo que lá estiverem.

O CMEI Egídio Moura foi construído com recursos do Plano de Ações Articuladas – PAR, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, do Ministério da Educação na ordem de R$ 1.134.488,34.

O local possui 05 salas de aula (sendo um berçário, um maternal I, um maternal II, um maternal III e um Pré I e II) , 08 banheiros, 01 secretaria, 01 sala dos professores, 01 refeitório, 01 cozinha, 01 despensa de alimentos, 01 despensa de produtos de limpeza, 01 ante sala entre cozinha e banheiro, 01 área de serviço, 01 parquinho, 03 solários das salas de aulas, 01 almoxarifado, 01 sala/lavanderia, 01 sala de computação e um pátio entre os blocos.

Participaram da cerimônia de entrega a primeira dama e presidente do Provopar(Programa do Voluntariado do Paraná) de Ibaiti, Flaviana Fadel Carvalho, a esposa do vice-prefeito Ulisse, Elaine Cristina Barbosa que também é professora da rede municipal de ensino, a chefe do Núcleo Regional de Educação de Ibaiti, professora Leila Cândido de Bonfim Torres, secretários, diretores, funcionários e professores, pais de alunos da instituição e a comunidade da Vila Guay. Foi um momento de muita alegria e gratidão a Deus, com a bênção do padre Dulcídio e do pastor Nelson.

Durante a cerimônia de inauguração, a secretária Municipal de Educação, professora Tânia Fátima Fadel Bueno, comentou sobre a emoção em ver o novo Centro de Educação concluído. “Ver esse Centro de Educação Infantil concluído e entregue as nossas crianças é um sonho realizado, motivo de gratidão a Deus e de esperança de dias melhores”, disse a secretária.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho cumprimentou o deputado federal Pedro Lupion, todos os servidores da educação, pais de alunos, a comunidade da Vila Guay e os convidados. “Garantindo mais conforto e segurança para nossas crianças, este CMEI também vai trazer mais benefícios para a educação, pois a primeira infância é um momento especial na vida da criança e nossos professores terão melhores condições de trabalho com um CMEI totalmente novo e seguro”, disse o prefeito.

Dr. Antonely agradeceu ao deputado federal Pedro Lupion pelo apoio à administração municipal com a destinação de recursos federais, principalmente na área da saúde em um momento muito importante que o país passa em virtude da pandemia. “Quero agradecer ao amigo e deputado federal Pedro Lupion por todo o apoio que tem dado ao município de Ibaiti e por destinar importantes recursos para o nosso município. Recursos que nos tem ajudado muito neste momento difícil que estamos passando em virtude de pandemia”, disse o prefeito.

Dr. Antonely também agradeceu aos vereadores pelo apoio à administração municipal. “Quero agradecer também ao presidente da Câmara e aos nobres vereadores aqui presentes por toda a parceria e empenho com as questões legislativas do município e pelo apoio a nossa gestão. Também quero agradecer toda a população. Quando a Administração Pública se junta com a à comunidade, o resultado é trabalho e eficiência”, conclui Dr. Antonely.

