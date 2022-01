Novidades no curso de Educação Física na Unopar da região

Complemente sua formação com o bacharelado em somente um ano

Os graduados no curso de Licenciatura em Educação Física contam com uma novidade: os que desejarem complementar sua formação com o Bacharelado, poderão fazê-lo por meio do ingresso de Portadores de Curso Superior (PDCS) em apenas 1 ano.

Com base em uma análise curricular, a Unopar montou uma matriz de aproveitamento de estudos que permitirá aos egressos do curso de Educação Física Licenciatura cursarem o Bacharelado em apenas 2 semestres.

A complementação do curso de Bacharel possibilita que o profissional possa expandir o seu mercado de atuação na área de Educação Física.

Com o diploma adicional é possível atuar em outras áreas, tais como:

Avaliações físicas, postural e funcional;

Personal trainer;

Preparação física;

Recreações;

Atividades culturais relacionadas à Educação Física.

Não somente isso, também há uma demanda crescente pelo profissional com diploma de Bacharel, abaixo, separamos alguns dados bem relevantes:

Aumento de 130% de oportunidades para atuação no mercado;

Crescimento de oportunidades de trabalho mais forte no bacharelado (136% de crescimento nos últimos 10 anos, contra apenas 14% de crescimento em Licenciatura);

Complementa a renda: preparador físico autônomo ganha 12% a mais que um professor de Educação Física.