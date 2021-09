Nova Gata da Semana é de SAP

Laiane Salomão Rodrigues possui 20 anos de formosura

Laiane Salomão Rodrigues (fotos) está cursando Administração na Fateb, gosta de jogar futsal nas horas vagas e também frequenta a igreja Comunidade Evangélica Platinense.

Aos 20 anos, é uma princesa cheia de charme e atitude. “Ser feliz tem muito mais a ver com o que já temos e somos do que com o que conquistaremos”, diz a exuberante jovem, que trabalha na Maíza Moda Praia.

Calma e detalhista, busca fazer o meu melhor todos os dias. Tem como metas concluir a faculdade de Administração e começar Biologia Marinha.

Agora, a morena surge imponente sacudindo o Norte Pioneiro com sua beleza avassaladora. Ela é a nova Gata da Semana.