Gata da Semana antecipa primavera

Platinense emerge única e maravilhosa fervendo o inverno no Norte Pioneiro

O início da primavera 2021 acontecerá às 16h21m do próximo dia 22 de setembro. A estação começa sempre no dia 22 ou 23 de setembro – quando termina o inverno – e acaba em 21 ou 22 de dezembro, cedendo lugar ao verão.

Só que no Norte Pioneiro, um vulcão antecipou a temporada das flores: Victória Almeida(fotos). Aos 20 anos brota como uma avassaladora flor causando espasmos e desmaios por conta da beleza exuberante.

Especial, focada, a linda morena trabalha na Auto Escola Preferencial, em Santo Antônio da Platina. Cursando Administração, gosta de sair com as amigas , viajar, procurar aventuras , ir em festas ,ver filmes e séries, “minhas metas são terminar a faculdade, abrir minha própria empresa e conhecer vários países”, ronrona, com uma meiguice cativante.

É uma mulher extrovertida, simpática , determinada , trabalhadora e carismática. “Você será julgada de qualquer forma, portanto seja você mesma”, ensina.

Agora, Victória Almeida surge como nova Gata da Semana, provocando êxtase e arrepios.