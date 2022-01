Nota Paraná faz novo milionário no Norte Pioneiro

Grande prêmio foi para a cidade de Wenceslau Braz

É de Wenceslau Braz o mais novo milionário paranaense. Um consumidor do Norte Pioneiro foi o primeiro sorteado do ano no programa Nota Paraná e foi contemplado com R$ 1 milhão.

A identidade do morador não foi revelada, mas ele será notificado pela coordenação do programa ainda essa semana e terá o valor depositado nas contas-correntes cadastradas no Nota Paraná.

O segundo maior prêmio, no valor de R$ 200 mil, saiu para um consumidor de Cascavel, no oeste paranaense. O primeiro do Programa Nota Paraná sorteio de 2022 foi transmitido pela página no facebook da Secretaria da Fazenda. Foram sorteados ainda outros 40 prêmios de R$ 10 mil e 40 mil prêmios de R$ 10.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) destacou a importância do programa para aumento da receita do Estado, além de estender o benefício a várias instituições. Foram sorteados 10 prêmios de R$ 20 mil e 20 mil prêmios de R$ 100 para as instituições cadastradas no Programa.

“Ao incluir o CPF na nota fiscal, o consumidor contribui com o aumento da arrecadação de impostos, evita a evasão de divisas, incentiva o comércio local, ajuda instituições beneficentes e ainda concorrer a prêmios em dinheiro, como aconteceu com o contribuinte de Wenceslau Braz, que é o mais novo milionário paranaense”, reforçou..

Mais prêmios — Além dos prêmios em dinheiro, o Nota Paraná também fez os sorteios do programa Paraná Pay, com a distribuição de créditos para utilização em estabelecimentos turísticos do Estado, com sorteios de 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil.

O programa também liberou os créditos gerados pelas compras feitas no mês de outubro. No total foram disponibilizados R$ 21,8 milhões divididos entre as atividades econômicas (varejo, atacado e combustível), sendo R$ 19,3 milhões para consumidores com CPF identificado e R$ 2,5 milhões para entidades sociais cadastradas.

Desse total, aproximadamente R$ 10 milhões foram devolvidos aos contribuintes referentes à atividade econômica de varejo dos postos de combustível.