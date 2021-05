NP vacinará 1,5 mil professores

Governo do Paraná repassa 1,4 mil doses contra a Covid-19

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) considerou como fundamental a decisão, do governo estadual, da vacinação dos professores para o retorno das aulas presenciais de forma segura aos profissionais da educação, estudantes, pais e mães, e as comunidades locais.

No Norte Pioneiro, região representada por Romanelli na Assembleia Legislativa, são de 1,5 mil professores das redes estadual e municipal de ensino, além de assistentes sociais, merendeiras e funcionários das escolas. Inicialmente serão imunizados profissionais com idades entre 55 a 59 anos. “A meta é garantir que esses profissionais estejam protegidos, para que possam retornar às aulas presenciais com mais segurança”, reforçou o deputado nesta quarta-feira, 5.

Nesta quarta-feira, o Governo do Paraná repassou 610 doses da vacina contra a Covid-19 à 18ª Regional de Saúde (Cornélio Procópio). Outras 820 doses serão distribuídas aos municípios que integram a 19ª Regional de Saúde (Jacarezinho).

A previsão, disse Romanelli, é que as regionais de Saúde de Jacarezinho e Cornélio Procópio vão receber ainda esta semana, 1430 doses da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, exclusivamente para a imunização dos professores. Serão adotados dois critérios para identificar o grupo de trabalhadores da educação que será imunizado.

“Quem já retomou o trabalho presencial nas escolas terá prioridade na vacinação, além do critério de idade, com a redução da faixa etária conforme a quantidade de vacinas. A meta é atender profissionais do ensino fundamental e médio e dos Centros Municipais de Educação Infantil”, adianta.