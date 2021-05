Norte Pioneiro sedia encontro do pedágio

Lideranças querem impor as reivindicações paranaenses sobre o assunto

Exclusivo: Os deputados que integram a Frente Parlamentar sobre o Pedágio, da Assembleia Legislativa, se reunirão em Jacarezinho no próximo dia 21.O objetivo do encontro, entre outros, é promover uma avaliação das sete audiências públicas realizadas anteriormente pelo interior e debater com a sociedade o modelo de licitação proposto pelo Governo Federal para as rodovias no estado e exigir mais respeito. O contrato com as atuais empresas terminará em novembro de 2021.

O local marcado inicialmente é o auditório da Faculdade de Direito (UENP) no centro jacarezinhense, mas pode haver alteração. Há quem proponha o Sesc/Senac da mesma cidade. A reunião terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia, site e redes sociais do Legislativo a partir das 14h30m.

A igreja católica (Dioceses de Jacarezinho e Cornélio Procópio) apoia de maneira robusta e participativa a mobilização.

Alguns parlamentares vêm se destacando, como Luiz Cláudio Romanelli(PSB), Arilson Chiorato (PT), Evandro Araújo(PSC) e Tercilio Turini (Cidadania).

Os deputados já ouviram os representantes da sociedade civil e organizada nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Cornélio Procópio, Guarapuava, Francisco Beltrão e Apucarana. Em todas, a opinião unânime é a que o tema deve ser questionado em detalhes. A ideia que se efetivou é que o modelo proposto seja alterado e as rodovias do Paraná licitadas com a garantia do menor preço de tarifa e garantia das obras.