Norte Pioneiro recebe 8.752 doses

O Governo do Estado continua a distribuição de 212.070 vacinas contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde do Paraná. Ao todo na terça-feira, foram 167.970 primeiras doses (D1) da 36ª remessa do Ministério da Saúde, que chegaram ao Estado na segunda-feira, e 44.100 segundas aplicações (D2) referente à 31ª pauta.

As doses são divididas entre 141.570 Pfizer/BioNTech e 26.400 CoronaVac/Butantan para D1, e as 44.100 CoronaVac/Butantan para D2. Os imunizantes estavam armazenados no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).

A 18ª Regional de Saúde recebeu ao todo 3.566 doses, enquanto a 19ª RS de Jacarezinho mais 5.186, sendo que as duas juntas receberam 8.752 imunizantes.

“Seguindo a orientação do governador Ratinho Junior, estamos descentralizando essas doses logo que chegam ao Paraná, de forma justa e igualitária entre todos os municípios, para que o Estado caminhe junto aos 80% da população adulta vacinada com uma dose ou dose única até o final deste mês e 100% até setembro”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A logística de distribuição das doses será realizada via aérea para as Regionais de Saúde de Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã, e para as Regionais de Saúde de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba por meio terrestre.

Com essa remessa, o Paraná já descentralizou todas as primeiras doses que recebeu do Ministério da Saúde e tem armazenado apenas doses correspondentes à segunda aplicação. Em quase sete meses de campanha, a logística permanece a mesma: distribuição em até 24 horas para os municípios a partir do recebimento. Quase 8,7 milhões de doses já foram aplicadas no Paraná.

O Paraná recebeu nesta quarta-feira, dia 11, mais 108.810 vacinas contra a Covid-19, nesta quarta-feira (11). A primeira parte (50.310 da Pfizer/BioNTech) chega no voo LA-4721 no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 19h10. A segunda, com 58.500 da parceria AstraZeneca/Fiocruz, tem pouso confirmado às 20h05 (AD-4078).

Os imunizantes da Pfizer/BioNTech são destinados integralmente para a primeira dose (D1) da população em geral acima de 18 anos. As AstraZeneca/Fiocruz são para segunda dose (D2). As vacinas fazem parte do lote anunciado pelo governo federal nesta terça-feira (9).

Conforme protocolo da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as vacinas serão enviadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde permanecerão armazenadas até que seja definida a distribuição dos imunizantes. A Secretaria aguarda a divulgação do Informe Técnico do Ministério da Saúde referente a essa remessa.