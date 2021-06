Norte Pioneiro recebe 7.682 doses

O envio será finalizado nesta segunda-feira

O Governo do Estado começou a distribuir sexta-feira (18) parte das 234.510 vacinas contra a Covid-19 que chegaram ao Paraná. O envio será finalizado nesta segunda-feira (21).

No Norte Pioneiro a 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio recebe mais 2.778 doses (Pfizer) e a 19ª RS de Jacarezinho 3.324 (Pfizer) e 1.580 (CoronaVac) 4.904 doses, totalizando

Nove das 22 regionais que formam o sistema público de saúde já receberam, via terrestre, 77.490 das 143.910 do imunizante Comirnaty, produzido pela Pfizer/BioNtech, referente à 25ª pauta de entrega governo federal. O restante foi encaminhado neste sábado (19) por meio da frota aérea que atende o Estado.

Além da Pfizer, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disponibilizará a metade das doses da CoronaVac/Butantan para todos os municípios até segunda-feira.

As vacinas da Pfizer/Comirnaty, destinadas para primeira dose (D1), serão encaminhadas para todos os municípios do Paraná. Os imunizantes da farmacêutica norte-americana possuem instruções de operacionalização diferenciadas. Elas podem permanecer armazenadas por até 31 dias à temperatura de 2º a 8º C, desde que o transporte dos imunizantes seja realizado em até 12 horas, dentro da mesma temperatura.

Segundo o Plano Estadual de Vacinação, serão 95.115 doses para pessoas de 40 a 59 anos; 16.396 para trabalhadores da educação do ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante e EJA; 16.396 para trabalhadores do Ensino Superior; e 1.483 doses para trabalhadores da Assistência Social. O quantitativo inclui, ainda, a reserva de 10% que deve ser utilizada para perdas técnicas e físicas, falha no transporte ou quebra de frascos.

Das doses da Coronavac/Butantan, apenas metade será enviada para as 22 regionais de Saúde do Estado.

Os imunizantes, que deverão ser utilizados como primeira dose serão aplicados em gestantes e puérperas com ou sem comorbidades. O restante ficará armazenado no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, e serão enviadas nos próximos 15 dias para aplicação da segunda dose.

Os grupos prioritários, aqueles que são mais expostos ao vírus ou têm mais chances de desenvolverem casos graves da doença, correspondem a mais da metade da população vacinável. Conforme o Ministério da Saúde, o Paraná tem 8,8 milhões de pessoas com mais de 18 anos, que devem receber a vacina.

VACINÔMETRO – O Paraná vacinou até esta sexta-feira (18) 4.898.875 paranaenses, sendo 3.620.211 pessoas com a primeira dose e 1.278.664 com as duas. Os dados constam no Vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS).