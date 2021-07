Mais 15.857 doses para Norte Pioneiro

Para 18ª RS de Cornélio Procópio 6.738 doses e 19ª RS de Jacarezinho 9.119 doses

O Paraná iniciou a distribuição nesta quarta-feira (21) de mais 377.505 vacinas contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde.

Para a 18ª RS de Cornélio Procópio são 6.738 doses e 19ª RS de Jacarezinho 9.119 doses, totalizando no Norte Pioneiro 15.857 doses.

Elas fazem parte da 31ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde. São 453, 7 mil vacinas no total, sendo 296.550 da Covishield (AstraZeneca/Oxford); 88.200 da CoronaVac (Instituto Butantan/Sinovac); e 69.030 doses da Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Parte do quantitativo será armazenada para segunda dose, e parte ainda é esperada para os próximos dias.

O lote inclui as 211.575 doses da AstraZeneca/Fiocruz/Oxfordque aterrissaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, nesta terça-feira (20).

Elas se somam às 141 mil que chegaram à Capital nesta segunda (19). Dentro do quantitativo estimado pelo Ministério da Saúde, há ainda as vacinas da Pfizer que chegaram às 00h20 desta quarta-feira (21) e outras 32.175 doses da AstraZeneca, produzidas pela Fiocruz, que serão entregues semana que vem.

Todas elas passam por conferência detalhada no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar). Segundo a Secretaria de Saúde, devem receber por via terrestre as Regionais de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba. Já as Regionais de Cascavel, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Londrina, Apucarana, Maringá, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã terão seus quantitativos após transporte aéreo.