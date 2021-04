Norte Pioneiro recebe 15.675 doses

Municípios receberão através das Regionais de Saúde de Jacarezinho e Cornélio

As 22 Regionais que formam o sistema público de Saúde do Paraná começaram a receber nesta sexta-feira (30) as novas doses da vacina contra a Covid-19. A distribuição das 309.155 doses por parte do Governo do Estado ocorreu na quinta-feira (29). São 302.955 Covishield, desenvolvida pela Universidade de Oxford/Astrazeneca/Fiocruz, e 6.200 CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan/Sinovac.

Nas duas regionais do Norte Pioneiro são 15.675.

Os imunizantes foram transportados por avião para as áreas mais afastadas de Curitiba, e via terrestre para as divisões de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, Londrina, Telêmaco Borba e Ivaiporã. As vacinas integram o 15º lote encaminhado ao Estado pelo Ministério da Saúde.

Toda a remessa será destinada às primeiras doses de grupos prioritários cuja imunização já está em andamento. As doses da Coronavac são todas indicadas a pessoas de 60 a 64 anos. São 5.581 doses para o grupo, o equivalente a 1% do total de pessoas da faixa etária. As demais recebidas são destinadas à reserva técnica.

As vacinas da Covishield, por sua vez, vão abranger dois grupos prioritários: além de 48% do total de idosos entre 60 e 64 anos, abarcados por 270.380 doses, mais 2.277 doses são indicadas a 6% do total de trabalhadores das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas. As doses restantes também são armazenadas como reserva técnica.

Até a manhã desta sexta-feira (30), de acordo com o Vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde, o Paraná havia aplicado um total de 2.732.942 de vacinas, sendo 1.742.926 primeiras doses e 990.016 segundas doses.

Confira a quantidade de doses de vacinas contra a Covid-19 encaminhadas:

1ª RS – Paranaguá – 7.925 AstraZeneca e 160 CoronaVac: 8.085 doses

2ª RS – Metropolitana – 90.015 AstraZeneca e 1.780 CoronaVac: 91.795 doses

3ª RS – Ponta Grossa – 14.720 AstraZeneca e 310 CoronaVac: 15.030 doses

4ª RS – Irati – 4.235 AstraZeneca e 90 CoronaVac: 4.325 doses

5ª RS – Guarapuava – 11.245 AstraZeneca e 230 CoronaVac: 11.475 doses

6ª RS – União da Vitória – 4.330 AstraZeneca e 90 CoronaVac: 4.420 doses

7ª RS – Pato Branco – 7.130 AstraZeneca e 130 CoronaVac: 7.260 doses

8ª RS – Francisco Beltrão – 10.440 AstraZeneca e 200 CoronaVac: 10.640 doses

9ª RS – Foz do Iguaçu – 11.010 AstraZeneca e 220 CoronaVac: 11.230 doses

10ª RS – Cascavel – 14.475 AstraZeneca e 310 CoronaVac: 14.785 doses

11ª RS – Campo Mourão – 9.830 AstraZeneca e 210 CoronaVac: 10.040 doses

12ª RS – Umuarama – 8.265 AstraZeneca e 160 CoronaVac: 8.425 doses

13ª RS – Cianorte – 4.130 AstraZeneca e 90 CoronaVac: 4.220 doses

14ª RS – Paranavaí – 7.875 AstraZeneca e 150 CoronaVac: 8.025 doses

15ª RS – Maringá – 24.015 AstraZeneca e 470 CoronaVac: 24.485 doses

16ª RS – Apucarana – 10.690 AstraZeneca e 230 CoronaVac: 10.920 doses

17ª RS – Londrina – 27.620 AstraZeneca e 570 CoronaVac: 28.190 doses

18ª RS – Cornélio Procópio – 6.980 AstraZeneca e 160 CoronaVac: 7.140 doses

19ª RS – Jacarezinho – 8.335 AstraZeneca e 200 CoronaVac: 8.535 doses

20ª RS – Toledo – 10.865 AstraZeneca e 230 CoronaVac: 11.095 doses

21ª RS – Telêmaco Borba – 4.355 AstraZeneca e 120 CoronaVac: 4.475 doses

22ª RS – Ivaiporã – 4.470 AstraZeneca e 90 CoronaVac: 4.560 doses

TOTAL – 302.955 AstraZeneca e 6.200 CoronaVac: 309.155 doses.