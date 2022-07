Norte Pioneiro recebe e aprova candidato à presidência da ABCZ

Na Estância Carranca em Santo Antônio da Platina

Um importante encontro aconteceu, nesta semana na Estância Carranca, em Santo Antônio da Platina. Reuniu criadores de zebuínos, entre eles o presidente do Núcleo Nelore, José Márcio Peixoto Filho (fotos) e a promotora Kele Cristiani Diogo Bahena, representante da raça Tabapuã.

O grupo recebeu o pré-candidato à Presidência da ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu), o paranaense Gabriel Garcia Cid, de Londrina. Ele tem o apoio e reconhecimento dos selecionadores, como o nome que reúne a vontade de gerar benefícios diretos aos afiliados, com a experiência que tem como ex-diretor técnico da entidade.

Receptivo, acatou sugestões e ouviu todos os presentes sobre questões importantes como os rumos da raça Nelore, considerada como a base do rebanho nacional, e o norte paranaense contribuiu sempre para a expansão da raça, com qualidade.

Doutora Kele (foto) continua como promotora, mas dedica-se também à raça Tabapuã há cinco anos em Tomazina.

A ABCZ congrega também outras raças, como Gir, por exemplo.

Membro da terceira geração de uma das famílias brasileiras que têm seu nome intimamente ligado à expansão, melhoramento e desenvolvimento do gado Zebu no Brasil, Gabriel disputa o pleito, marcado para novembro próximo. O mandato é de três anos.

Neto de Celso Garcia Cid , criador que com sua ousadia importou – junto com outros três companheiros – gado Zebu vivo da Índia no início da década de 60, Gabriel aprendeu cedo a ouvir e respeitar a história construída pelos pioneiros que desenvolveram a pecuária nacional.

Nascido dentro de uma fazenda que se tornou modelo na seleção de gado Zebu – a Cachoeira 2C, localizada em Sertanópolis (PR) – o hoje pré-candidato ao cargo de presidente de uma das instituições mais representativas do setor, conhece profundamente os percalços dos criadores, seja por ter assumido o negócio da família ainda aos 18 anos, seja pela experiência acumulada ocupando cargos em entidades como a Associação de Neloristas do Paraná, na qual foi Presidente; Diretor, por duas vezes, da Associação Brasileira dos Criadores de Nelore (ACNB); e Diretor da própria ABCZ em duas ocasiões.

Segundo Neto, sua proposta como futuro presidente da entidade – e ele seria o primeiro paranaense a ocupar o cargo – é fazer uma gestão pautada na transparência, serviços aos criadores e participação dos associados.

“O cérebro da ABCZ está em Uberaba, mas ela é uma entidade nacional e internacional, com 103 anos. Esse tripé da participação de todos é muito importante. Daremos voz aos criadores do Brasil todo, através da maior participação dos conselheiros colaborando no dia-a-dia e tendo voz ativa nas principais decisões políticas da entidade. Acredito que, com esses pilares, vamos conseguir uma gestão mais eficiente e produtiva pois, quanto mais informações corretas e de acordo com as necessidades de cada região, com certeza vamos conseguir o nosso objetivo de melhor atender os associados e suas demandas, que estão em constante evolução”, assinalou.

A chapa ABCZ MAIS FORTE é integrada por:

Vice-presidentes: Arnaldo Manuel, Tonico Carvalho e Ana Cláudia Mendes de Souza.

Diretoria: Angelo Tibery, Arnaldo Prata, Bento Mineiro, Beto Mendes, Carlos Henrique de Mendonça Pereira, Gilberto Barata, Jorge Pires, Márcio Diniz Júnior, Maurício Odebrecht, Rodrigo Simões, Romildo Machadinho, Sérgio Junqueira Germano, Torres Lincoln Prata Cunha Filho.

