NP recebe 16.093 doses de vacinas

A 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio terá 6.434 e 19ª RS de Jacarezinho 9.659

A Secretaria de Estado da Saúde inicia nesta segunda-feira (5) a distribuição de mais 366.530 vacinas contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde. São 233.150 da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, e 133.380 da Pfizer/BioNTech, parte do lote de 548.060 vacinas que o Paraná recebeu entre sexta-feira (2) e sábado (3) – as 181.530 doses restantes, da Covishield, produzida na parceria AstraZeneca/Fiocruz/Universidade de Oxford, são para D2 e ficarão reservadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).

A 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio receberá 4.490 doses de Janssen e 1.944 doses de Pfizer, ao todo 6.434 e a 19ª RS de Jacarezinho 6.485 doses de Janssen e 3.174 doses de Pfizer, ou seja 9.659. As duas juntas são 16.093.

A grande maioria é destinada à população em geral acima de 18 anos, inclusive da Janssen, de aplicação única: 252.140 doses (68% do total). Dessa maneira, o Estado dá continuidade à vacinação por faixa etária, que deve alcançar 40 anos até o dia 18 de julho, segundo o calendário. Algumas cidades, no entanto, já até venceram essa etapa. As demais 114.390 doses, da Janssen, serão destinadas a caminhoneiros. O lote também tem parte de reserva técnica que deve ser utilizada para perdas físicas e quebra de frascos.

As doses serão levadas de caminhão a partir desta manhã para cinco Regionais de Saúde (Paranaguá, Telêmaco Borba, Apucarana, Ponta Grossa, Maringá, Irati, Guarapuava e União da Vitória) e de avião, a partir das 11 horas, para outras 11 (Cascavel, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã). As Regionais Metropolitana, Pato Branco e Francisco Beltrão vão retirar as vacinas diretamente no Cemepar.

Neste domingo (4), o Estado ultrapassou a marca de 4,5 milhões de paranaenses que já iniciaram sua imunização. No total, 4.524.293 pessoas foram até um ponto de vacinação, o equivalente a 51,87% da população paranaense adulta, estimada em 8.720.953 pessoas pelo Ministério da Saúde. A meta estabelecida é de aplicar a primeira dose ou dose única em 80% da população-alvo até agosto e 100% até setembro.