Norte Pioneiro está otimista com safra de verão do milho e soja

Produção esperada de soja é de 642 mil toneladas e milho 93 mil toneladas mas trigo deve colher 15% a menos

O especialista Fran Rom Oliveira, do Departamento de Economia Rural (Deral), da Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento de Jacarezinho, informou ao Npdiario, neste fim de semana, sobre a safra de verão, milho e soja 2022/2023 na região.

A expectativa é que sejam plantados 176 mil hectares de soja , um aumento de 3 mil hectares quando se comparado à safra passada. A produção esperada é de 642.400 toneladas.

O preço da saca na semana girou em torno de R$ 164,00.

Em relação ao milho primeira safra a expectativa é que sejam plantados mesma área da safra passada, cerca de 15 mil hectares.

Já a produção esperada é de 93 mil toneladas. A Cotação na semana ficou em torno de R$ 64,00 a saca.

Com uma área plantada em torno de 51 mil hectares, teve início a colheita do trigo , com projeção de colheita de 15% a 20% menor que o estimado inicialmente, por conta de condições climáticas adversas (seca prolongada) em algumas regiões.

A cotação da semana variou entre R$ 96,00 e R$ 98,00 a saca.