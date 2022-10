Norte Pioneiro obtém crédito para turismo Religioso e Náutico

Foco é atender cidades que possuem áreas de marinas e o turismo religioso

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) confirmou neste fim de semana a abertura de linhas de crédito de até R$ 500 mil aos empreendimentos do setor turístico do Norte Pioneiro. Os recursos serão dispostos pela Fomento Paraná que terá uma caravana que vai passar por Ribeirão Claro (dia 19) e Carlópolis (dia 20). “O turismo é um dos setores que fortaleceram a economia do Norte Pioneiro e os pequenos empreendedores já podem contar com esta linha de crédito. E dessa forma investir na melhoria dos serviços ou utilizar o recurso como capital de giro”, explicou.

O primeiro-secretário da Alep acrescentou que os créditos podem ser acessados por pousadas, hotéis, restaurantes, bares, parques, centros de eventos e outros negócios que atuam no atendimento ao turista. “Precisamos preparar o setor e as cidades para receber visitantes e turistas. Além do microcrédito, o empreendedor terá acesso a outros recursos, de acordo com a necessidade e o porte de cada empreendimento”.

Em todo o Paraná, a Caravana da Fomento Paraná vai percorrer 24 cidades. No Norte Pioneiro, o foco é atender cidades que possuem áreas de marinas e no turismo religioso, como é o caso de Ribeirão Claro e Carlópolis. A ação acontece em parceria entre o Estado, agentes de crédito e prefeituras.

Linhas de crédito — Romanelli argumentou que os recursos fortalecerão o turismo regional, gerar emprego e renda e atrair turistas de várias partes do Estado e do país. As linhas de crédito da Fomento Paraná estarão disponíveis para os pequenos negócios, com faturamento anual de até R$ 360 mil.

As linhas de crédito são disponibilizadas por meio do Banco da Mulher Paranaense e do Banco do Empreendedor. As taxas variam entre 0,95 e 1,10% ao mês, com prazos de até 36 meses para o pagamento. Outra linha de crédito no valor de até R$ 500 mil, para fomentar o Turismo, pode ser obtida pelos empreendedores. Nesse caso, a taxa de juros de 1,4% ao mês com prazos de até 60 meses para pagar.

O deputado afirmou que há linhas de crédito disponíveis para reformas e aquisição de equipamentos por meio do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento) com taxas a partir de 1,13%.