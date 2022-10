Norte Pioneiro na fase final dos JEPs (VÍDEO)

Ibaiti, Andirá, Wenceslau Braz Nova Fátima e Santo Antônio da Platina

Iniciou quarta-feira e se estende até domingo (dia 16), na cidade história da Lap a fase final dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) Bom de Bola. A cerimônia oficial de abertura, realizada no Estádio Pedro Maciel Magalhães/Avaí, marcou o início das competições na modalidade futebol de campo.

Cerca de 1.500 atletas, dirigentes e organizadores estão participando deste evento esportivo na cidade lapeana. São 72 equipes que representam todas as regiões do estado do Paraná, nas categorias masculino e feminino 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.

Os meninos da Escola Municipal Santa Terezinha, de Santo Antônio da Platina, foram campeões invictos da categoria B dos JEPs em Japira, Parabéns aos atletas platinenses, professoras Kuka e Roberta, professor Daniel e Auxiliar Eliseu. Vice foi Tomazina e 3° lugar Bandeirantes.

As Equipes classificadas para a Fase Final (Estadual):

Feminino A (15 a 17 anos)

1º C.E. São Tomaz de Aquino – Wenceslau Braz

2º C.E. Stella Maris – Andirá

Feminino B (12 a 14 anos)

1º C.E. João PauloII – Arapoti

2º C.E. Júlio Farah – Ibaiti

Masculino A (15 a 17 anos)

1º C.E. Stella Maris – Andirá

2º C.E. Adelaide G. Rosa – Nova Fátima.

Masculino B (12 a 14 anos)

1º E.E. Santa Terezinha – S. Antº da Platina

2º E.E. Francisco Oliveira – Tomazina.

Até esta sexta-feira (14), segue a fase de grupos e, no sábado (15), iniciam as etapas classificatórias. Os campeões do JEPS Bom de Bola serão conhecidos na manhã do domingo (15) – último dia da competição.

A programação completa do JEPS Bom de Bola está disponível neste link.

Os Jogos Escolares do Paraná Bom de Bola são uma realização do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, e contam com o apoio da Prefeitura da Lapa.

O atacante platinense Enzo, de 14 anos, é um dos destaques. Rodrigo Mota, pai dele, afirmou nesta sexta-feira, dia 14, que o mais importante não é ganhar e sim praticar esportes, fazer amizades e adquirir experiência, “essas vivências de agora ficarão para sempre na memória afetiva dos futuros adultos”, assinalou.

