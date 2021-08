Norte Pioneiro lança pré-candidatura de Guto ao Senado

Professor aos 44 anos emerge como favorito à vaga na eleição do ano que vem

Em seu discurso na tarde desta quarta-feira, dia 25, durante evento em Carlópolis, o secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, ao mencionar o Chefe da Casa Civil, Guto Silva, o chamou de senador. Antes, em entrevista ao npdiario, o deputado Alexandre Curi (PSB), antecipou que apoiará o amigo para a câmara alta. Mas, coube ao presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Hiroshi Kubo(PSD) lançar a pré-candidatura do jovem de Pato Branco ao Senado.

Com entusiasmo, o prefeito de Carlópolis disse que a região já está trabalhando nesses sentido.

Consultado antes do evento, Guto admitiu que tem sido procurado por lideranças de todos os segmentos pedindo que concorra ao cargo, que terá apenas uma vaga disponível, com a saída de Álvaro Dias. O mandato é de oito anos, o maior do país. O pleito está marcado para o dia dois de outubro de 2022.

“Prefeitos e vereadores principalmente têm me procurado, mas quem decidirá será o governador Carlos Massa Ratinho Junior”, assinalou para a reportagem.

O encontro de manhã foi para discutir Angra Doce , projeto que abrange cinco municípios paranaenses (Ribeirão Claro, Carlópolis, Jacarezinho, Siqueira Campos e Salto do Itararé) e dez paulistas (Barão de Antonina, Bernardino de Campos, Canitar, Chavantes, Fartura, Ipaussu, Itaporanga, Piraju, Ourinhos e Timburi). À tarde, foi da Amunorpi, no mesmo local, na Marina Ilha Bela.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, sorria satisfeito toda a vez que se comentou a possibilidade do desafio do colega da Casa Civil.

Pessoas próximas como Juarez Leal Daio, coordenador regional da Casa Civil, e Cassiano Tomaz Salvador, Sub Chefe, só têm elogios ao colega.

Professor universitário, Guto está em seu segundo mandato, é casado com Karina Amadori, tem um casal de filhos, Mariana e Francisco, e iniciou a carreira política como vereador de Pato Branco em 2008.

A primeira vez que admitiu publicamente concorrer foi também no Norte Pioneiro, em Jacarezinho: https://www.npdiario.com.br/cidades/majoritaria-depende-de-composicao-diz-guto/

Guto é empresário, atuando na área de comércio exterior, rede de varejo e franquias, consultor internacional de empresas, do Sebrae/PR. Como trader e consultor internacional de negócios já esteve em mais de 65 países na Ásia, África, América do Sul, América Central e do Norte, Europa e no Oriente Médio, desenvolvendo canais de abastecimento e estruturação de projetos e realizando negociações comerciais. Morou na Inglaterra, Portugal e Espanha e foi coordenador do CDTIS (Centro de Desenvolvimento de Inovação do Sudoeste).

É graduado em Administração com habilitação para Comércio Exterior, Pós-Graduado em Gestão de Recursos Humanos e tem MBA em Gestão de Negócios pela FAE Business School. Atualmente faz doutorado em Gestão de Negócios pela Universidade Nacional de Misiones/Argentina e também tem Pós-MBA em TrendsInnovation, pela Inova Business School.

Como professor universitário de graduação e pós-graduação, teve artigos e livros utilizados como bibliografia da área internacional e foi citado em mais de 1.000 pesquisas de produção acadêmica, publicou dois livros pela editora Aduaneiras: Logística no Comércio Exterior e Gestão Global.

Iniciou a carreira política em Pato Branco, em 2009, quando foi eleito vereador, o mais votado do município naquela eleição. Exerceu o cargo de subchefe da Casa Civil do Governo do Paraná de 2012 a 2014. Foi eleito deputado estadual em 2014, com 45.313 votos pelo PSC, e reeleito em 2018, pelo PSD, com 66.412 votos, o mais votado do seu partido.

Ainda em seu primeiro mandato, de fevereiro de 2017 a dezembro de 2018, ocupou a vice-presidência da Assembleia Legislativa do Paraná, presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Comércio, presidente da Câmara de Comércio Paraná-Rússia e coordenador da Bancada Digital. . Assumiu interinamente a presidência da Casa em 2018, com a licença temporária do titular, deputado Ademar Traiano. Com a eleição de Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) ao Governo do Estado, Guto foi nomeado secretário chefe da Casa Civil, em 2019.

