Norte Pioneiro inicia a colheita do feijão

Confira dados dos núcleos de Agricultura de Jacarezinho e Cornélio Procópio

O Norte Pioneiro está no começo da colheita do feijão da segunda safra. No Paraná, de o clima colaborar, a produção pode atingir 491,2 mil toneladas, volume 83% superior ao da safra passada. A área, estimada em 251,2 mil hectares, é 12% superior. Os dados são do Boletim de Conjuntura Agropecuária elaborado pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento.

Na região de Cornélio Procópio, a área estimada para a safra é 251,2 mil hectares, aumento de 12% em relação à safra passada. Se as condições de clima permitirem, o volume projetado poderá chegar a 491,2 mil toneladas, elevação em 83% quando comparada à safra anterior.

Toda a área estimada está plantada e os agricultores já iniciaram a colheita das primeiras áreas no Núcleo Regional procopense, com a expectativa de finalizar a colheita em junho.

As lavouras se encontram na fase de As lavouras se encontram na fase de desenvolvimento vegetativo (35%), floração

(35%), frutificação (27%) e 2% maturação. Estão evoluindo bem e 80% da área se encontra em boas condições, 17%

em condições médias e 3% em condições ruins.

Conforme dados do Deral/Seab, o preço médio recebido pelos agricultores em março foi R$ 282,98/saca 60 kg do feijão de cores, e R$ 285,84/saca 60 kg do preto.

Os preços da leguminosa no mercado paranaense seguem firmes nos últimos meses. A safra paranaense é estratégica e importante para o abastecimento do mercado nacional do feijão. Estima-se que 34% do total nacional.

A área plantada de feijão na região de Jacarezinho é próxima de 1.200 hectares. A informação é de Fernando Emmanuel, chefe do Núcleo Regional.

O município com maior área é Wenceslau Braz, que tem tradição no plantio dessa cultura, com 300 hectares plantados.

O preço se mantém bom variando de 250 a 300 reais a saca.

A lavoura está sofrendo os efeitos da estiagem, não dando ainda para prever a produção. Ano passado o rendimento por hectare foi de 1,955 Kg.

O feijão tem alto valor nutritivo, principalmente ferro. Existem vários tipos, sendo que os mais comuns: carioquinha, preto, de corda, jalo, branco, rosado, fradinho, rajado e bolinha. É um alimento rico em proteínas vegetais. No país, 70% do consumo é do feijão carioca, 20% feijão preto e 10% do manteiga.

Tecnicamente, os feijões são legumes. Botanicamente, o feijão é classificado em um grupo de alimentos vegetais conhecidos como leguminosas.

O Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (Seab) estima que 40 % da área a ser cultivada já está semeada. No ano passado, no mesmo período, apenas 8,7% da área estava plantada.

“Motivados pelos bons preços, os produtores anteciparam o plantio”, afirma Dirlei Antônio Manfio, chefe do setor de previsão de safra do Deral. No mesmo período do ano passado, o feijão preto era vendido a R$ 62,00/saca, enquanto o carioca rendia apenas R$ 44,00/saca. A melhora no preço, explica o chefe do Deral, foi ocasionada pela estiagem, que comprometeu a oferta do feijão no mercado.