Norte Pioneiro abre primeira “Escola Turma da Mônica”

Matrículas abertas com novo e moderno conceito para aluno(a)s de seis a 14 anos, do 1°ao 9°ano do Ensino Fundamental

Inaugurou nesta semana no centro de Santo Antônio da Platina a Escola Ensina Mais Turma da Mônica, primeira da franquia de programas educacionais do Norte Pioneiro e segunda do Norte do Paraná(tem uma em Londrina). Um novo e moderno conceito para aluno(a)s de seis a 14 anos, do 1°ao 9°ano do Ensino Fundamental.

A inspiração e método tem a chancela da Mauricio de Sousa Produções fundada pelo cartunista brasileiro Maurício de Sousa, 86 anos, responsável inicialmente pela produção de histórias em quadrinhos e desenhos animados, mas que hoje tem mais de 300 licenciamento e demais projetos relacionados com as figuras dos personagens. Ele nasceu em 1935 em Santa Isabel, município de 57 mil habitantes da região metropolitana de São Paulo.

O estabelecimento de ensino abriu matrículas às atividades complementares ao ensino regular com aulas de robótica e programação, games a aplicativos e suporte nas disciplinas de Português e Matemática, com ensino individual e personalizado.

Na inauguração a Escola Ensina Mais Turma da Mônica recebeu as bênçãos do padre Héliton Ribeiro e a visita de pais, responsáveis e amigas como Lucila Machado, diretora do Colégio Estadual Tiradentes.

Presentes também o prefeito Zezão Coelho e o chefe de gabinete Ditinho Miranda. “Uma escola com um programa de ensino diferenciado só tem a agregar o aprendizado das crianças. Eu, como prefeito e também professor, agradeço em nome da população o empreendedorismo desses dois platinenses”, assinalou o chefe do executivo.

“Nosso objetivo é que através de uma metodologia interativa, possamos avaliar, diagnosticar e sanar as necessidades de aprendizagem que as crianças possuem. Aqui os alunos têm a possibilidade de expandirem os seus conhecimentos com métodos modernos que atraem o interesse da criança para o aprendizado”, detalhou Juliana, que junto com o marido, Odécio Junior de Oliveira, realizaram um sonho.

Ambos são platinenses, religiosos e têm dois filhos, Miguel (oito anos) e Gabriel (dois).

A escola tem como diferencial as aulas de robótica que oferecem conhecimento técnico nas áreas de mecânica, eletrônica e programação.