Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Duas rodas

Motociclistas ficarão isentos do pagamento de tarifa de pedágio nas próximas concessões a serem realizadas pelo Governo Federal. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante lançamento do programa Gigantes do Asfalto, no Palácio do Planalto.

A Frente Parlamentar sobre os Pedágios, da Assembleia Legislativa do Paraná defende essa isenção, nas audiências públicas realizadas por todo o Estado. O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) um dos ativistas da Frente, em defesa de tarifas de pedágio com preço justo e efetiva realização de obras, é um dos principais defensores da proposta, agora confirmada pelo presidente. Segundo ele, a arrecadação é irrelevante para as concessionárias, mas onera quem precisa do veículo para trabalho.

Pedágio em Jacarezinho

A Frente Parlamentar sobre o Pedágio retomou as audiências públicas de forma híbrida para debater o modelo proposto pelo Governo Federal para a concessão das rodovias paranaenses. Quinta-feira (20) foi a vez dos moradores de Jacarezinho e região debaterem a proposta. O debate reuniu mais de 100 pessoas no Auditório do PDE/Centro de Ciências Humanas e da Educação da UENP (Universidade Estadual do Norte Pioneiro). Jacarezinho é sede da segunda maior tarifa de pedágio do Paraná, uma das maiores do Brasil. O motorista que trafega entre os estados de São Paulo e Paraná paga R$ 24,40, numa rodovia que recebeu poucos investimentos e tem muitas obras previstas em contrato, ainda não executadas.

Norte Pioneiro

A notícia mais aguardada dos últimos anos ainda é comemorada por lideranças e comunidade do Norte Pioneiro. O deputado Romanelli confirmou a liberação de R$ 20 milhões da Sesa para a compra de equipamentos, a fim de iniciar o atendimento no Hospital Regional, com sede em Cornélio Procópio.

Com 90% das obras concluídas, a unidade de saúde vai formar um complexo médico-hospitalar, que vai facilitar o atendimento a pacientes da região e desafogar os hospitais em outros grandes centros médicos do Estado. A meta agora é garantir que o Curso de Medicina, tão esperado pela região, seja instalado efetivamente, tão logo o hospital inicie o atendimento.

Cornélio Procópio

Além dos R$ 20 milhões anunciados pelo secretário Beto Preto e confirmados pelo deputado Romanelli, outros R$ 12,5 milhões serão aplicados na construção do Centro Regional de Especialidades Médicas, que funcionará ao lado do Hospital Regional e também vai abrigar o Cisnop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná).

A obra integra a estratégia de regionalização da saúde no atendimento à população paranaense. Romanelli explica que, com o investimento, o Paraná quer ampliar e otimizar o atendimento ao usuário da rede de saúde da região, com a ampliação da oferta de serviços com orientação terapêutica nas diferentes linhas de cuidado prioritárias, como materno infantil, saúde do idoso, hipertensão, diabetes e saúde mental, além de atendimento multiprofissional em diagnóstico, tratamento e acompanhamento para cidadãos com condições crônicas de maior risco em diversas especialidades.

Jacarezinho

O AME (Ambulatório Médico de Especialidades), como é conhecido o Centro Regional, também será construído em Jacarezinho.

A licitação para a construção do imóvel foi realizada no final do mês passado e as obras devem ser iniciadas nos próximos dias. O investimento é de R$ 15 milhões. Juntas, as duas unidades vão formar um complexo médico no Norte Pioneiro, garantindo agilidade e eficiência no atendimento. Com a nova estrutura, o Estado vai garantir a ampliação dos serviços prestados pelo Cisnorpi e do Cisnop, com mais especialidades e maior capacidade de atendimento.

Compra Direta

Mais de 100 entidades assistenciais dos 45 municípios do Norte Pioneiro estão cadastradas no programa Compra Direta para receber alimentos produzidos ou processados por agricultores familiares.

Além de incentivar a economia e o agronegócio, o Compra Direta ajuda no combate à fome, sobretudo por conta do momento crítico vivido por milhares de famílias na pandemia. Transformado em política pública por meio da lei 7306, de 13 de abril de 2021, aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná, o Compra Direta é mantido com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

Compra Direta 2

O programa atende restaurantes populares, cozinhas comunitárias, hospitais públicos e filantrópicos, asilos e casas de passagem. Também atende às necessidades nutricionais de pacientes atendidos pelos Cras (Centros de Referência em Assistência Social) e Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social). Em todo o Paraná, a estimativa é de que sejam atendidas 1.100 entidades.

Bandeirantes

Bandeirantes recebeu uma ambulância 0 km para a Secretaria de Saúde. O veículo de R$ 230 mil foi adquirido com recursos do programa para a Qualificação da Atenção Primária. A ambulância de suporte avançado é um Renault Master, que será utilizada no transporte inter e pré-hospitalar hospitalar de pacientes com risco de vida para facilitar o encaminhamento a outros centros médicos especializados. As vereadoras Sônia Zambone (PSD) e Flávia Silva (PSD) e os vereadores Lei das Três Águas (PSB) e Tiago Pobreza (PSB), junto com o ex-vereador Zé Bolinha fizeram o pedido ao deputado Romanelli, que intercedeu junto ao governo do Paraná, que atendeu a demanda da Saúde de Bandeirantes.

Santo Antônio da Platina

A professora Lucila Cristina de Oliveira Machado da Silveira, diretora do Colégio Estadual Tiradentes, de Santo Antônio da Platina reuniu-se com o secretário de Estado da Educação, Renato Feder, em Curitiba (foto).

Na ocasião, apresentou o trabalho realizado por toda a equipe do estabelecimento de ensino. O secretário parabenizou a diretora pelos excelentes indicadores obtidos pelo colégio Tiradentes. Lucila responsabilizou a todos pelo excelente resultado e aproveitou para anunciar que as obras realizadas no imóvel estão em fase final.

Feder se comprometeu a visitar o colégio para reinaugurar a escola, mas apenas depois que a vacinação for completada, para não comprometer a segurança nem a saúde de professores, servidores e alunos.

Feliz aniversário

O prefeito de Joaquim Távora, Reginaldo Vilela (Pode) comemorou aniversário na última quarta-feira, 19. Os votos da coluna são para que Deus continue abençoando a sua vida e iluminando o seu caminho, dando-lhe conhecimento sobre as principais carências de Joaquim Távora e sabedoria para colocar em prática as políticas públicas necessárias para melhorar a vida das pessoas. Parabéns, prefeito Reginaldo Vilela.