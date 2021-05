Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Turismo no NP

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) teve participação ativa no lançamento do programa Paraná Produtivo, que busca identificar a vocação e potencialidade do Norte Pioneiro para atrair investimentos e promover o desenvolvimento regional. O agronegócio e o turismo são as principais vocações da região e, segundo o deputado, é necessário investir nestes dois setores para incrementar a economia e gerar emprego e renda. Romanelli e o secretário estadual de Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, visitaram os principais pontos turísticos da região, que tem no turismo um dos focos de investimento.

Turismo no NP 2

O primeiro secretário da Alep disse ser preciso adotar ações efetivas e urgentes para vencer as desigualdades regionais. Segundo ele, o programa lançado no Norte Pioneiro vai identificar potências e carências da região e planejar um desenvolvimento produtivo integrado entre os municípios. “O Paraná quer oferecer todas as condições e ferramentas necessárias para aumentar a geração de empregos e promover o desenvolvimento tecnológico, econômico e social. Juntos, vamos diminuir as desigualdades regionais e tornar o Norte Pioneiro mais competitivo”, enfatiza.

Ibaiti

“A vacina salva vidas! Sua doação também.” Com este lema, a Prefeitura de Ibaiti lançou a campanha “Vacinação Solidária”. A meta é arrecadar alimentos não perecíveis para famílias em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser realizadas nos pontos de vacinação. Com a campanha, a Secretaria Municipal de Assistência Social quer incentivar a prática de doações para ajudar famílias atendidas pela Prefeitura, afetadas pela crise provocada pela pandemia da covid-19.

Joaquim Távora

Maíra dos Santos Rocha é a nova presidente do Conselho Municipal de Saúde de Joaquim Távora. Fernanda Messias da Silva foi eleita vice-presidente.

As duas foram escolhidas em processo eletivo, por unanimidade. O mandato é de dois anos. O Conselho Municipal de Saúde atua em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e tem o objetivo de auxiliar na organização, planejamento de ações e deliberações relacionadas à saúde de Joaquim Távora. A principal função do Conselho é fiscalizar as ações realizadas na área da Saúde que, por sinal, vai muito bem, assim como a administração do prefeito Reginaldo Vilela (Pode).

Santo Antônio da Platina

O prefeito de Santo Antônio da Platina, professor Zezão Coelho (Pode) anunciou no npdiario a construção de um prédio para abrigar uma escola municipal. O novo espaço prevê investimentos entre R$ 5 milhões e R$ 8 milhões, para atender 500 estudantes, com estrutura completa.

A escola de excelência contará também com um centro de atendimento especializado para alunos com dificuldade de aprendizado. Segundo o prefeito, o projeto está em fase de elaboração. A previsão é de que a licitação seja feita no final deste ano e as obras tenham início em janeiro de 2022. O prazo para conclusão da obra é de 18 meses.

O novo estabelecimento de ensino vai contar com sete salas de aula e dependências para professores, laboratório de informática, sanitários, biblioteca e quadra de esportes, entre outros. A meta é também garantir acessibilidade aos alunos portadores de necessidades especiais, com a construção de uma rampa de acesso à escola.

Wenceslau Braz

O Programa Nossa Gente Paraná, antigo Programa Família Paranaense, garante atendimento a 102 famílias em Wenceslau Braz. De acordo com a Prefeitura, bairros como a Vila Nova e Anjo da Guarda foram requalificados e estão em constantes avanços. O programa Nossa Gente Paraná é destinado ao atendimento e promoção de famílias por meio da oferta de um conjunto de ações de várias áreas, incluindo a habitação de interesse social. Os projetos habitacionais são destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social, residentes nas regiões consideradas prioritárias conforme diagnóstico do PEHIS (Plano Estadual de Habitação de Interesse Social).

Tomazina

O ex-deputado federal João Arruda (MDB) ainda mantém o legado no Norte Pioneiro, com a realização de obras que estão transformando várias cidades da região.

Uma delas é a de construção do Parque do Trevo, em Tomazina, que este em andamento. O ex-deputado federal é responsável pela indicação de R$ 500 mil reais, por meio de emenda parlamentar, que garante investimento em um espaço moderno, que vai transformar o local em mais um ponto turístico para visitantes e moradores. Outros R$ 700 mil foram investidos para garantir equipamentos de lazer, pista de caminhada, lago, iluminação, gramado e arborização. O projeto é inspirado no Parque Barigui, em Curitiba.

Cambará

As inscrições de famílias interessadas em morar no Residencial Santa Cecília, em Cambará, seguem até o dia 11 (próxima terça-feira). São 56 casas que serão entregues até junho deste ano, com investimentos de R$ 5,1 milhões da Cohapar. Famílias com renda de até seis salários mínimos e que não possuem casa própria podem participar do processo seletivo. O cadastro aos interessados pode ser feito no endereço http://cohapar.pr.gov.br/ cadastro. Caso alguma família interessada, tenha dificuldade no preenchimento das informações ou alguma dúvida, basta entrar em contato pelo telefone (43) 3520-8500. A

Santa Cecília do Pavão

O prefeito Edimar Santos (PTB), de Santa Cecília do Pavão anunciou a consolidação de um projeto do Governo do Paraná para a construção de uma arena esportiva. Ele citou também a parceria com o deputado Romanelli, que tem buscado ampliar o diálogo com os municípios do Norte Pioneiro para atrair investimento do Estado em diversos setores. Edimar Santos lembra ainda que vários outros projetos estão em andamento em Santa Cecília do Pavão, que garantem melhoria da qualidade de vida da população, tanto da área urbana quanto rural.

Luto em Wenceslau Braz

O vereador Jorge Sabater (PSD) assumiu o lugar de Luiz Alberto Antônio, o Beto do Esporte (PSD) na Câmara Municipal de Wenceslau Braz. Ele era presidente do legislativo municipal e estava internado na Santa Casa de Curitiba, onde morreu no último domingo, dia 2. Beto do Esporte era um defensor das medidas de combate ao novo coronavírus, sobretudo com o uso da máscara de proteção e distanciamento social. Ele acabou sendo mais uma vítima da Covid-19, que tanto combateu.