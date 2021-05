Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Pedágio

O TCU (Tribunal de Contas da União) determinou que as rodovias estaduais do Paraná só poderão ser incluídas no processo de privatização proposto pelo governo federal com a delegação formal e a autorização da Assembleia Legislativa do Paraná. Segundo o órgão, os investimentos não realizados pelas concessionárias do Anel de Integração devem ser considerados no modelo de pedágio que está em elaboração pelo governo federal. O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), integrante da Frente Parlamentar sobre os Pedágios credita a decisão do TCU como “histórica e fundamental”.

“O usuário não deve pagar duas vezes pela mesma obra. E as rodovias estaduais, que representam um terço dos lotes, só podem ser incluídas no processo com delegação formal e autorização dos deputados”, destaca.

Menor tarifa

Segundo Romanelli, levantamento feito pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) aponta a existência de 28 obras inacabadas no Anel de Integração – 17 nem foram iniciadas. Ele reafirmou o posicionamento unânime da Assembleia Legislativa, rechaçando o modelo híbrido proposto pela União. “Queremos uma licitação exclusivamente pelo menor preço da tarifa, sem limite de descontos, com a garantia da realização de obras e sem a cobrança de taxa de outorga. Uma concorrência favorável aos usuários”, pontua.

Destaque estadual

A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) conquistou conceito 4 na avaliação do IGC (Índice Geral de Cursos) 2019, divulgado pelo Ministério da Educação. A mesma nota foi obtida também por outras universidades já consolidadas no Estado, como a UEL (Londrina), a UEM (Maringá), a UEPG (Ponta Grossa), a Unioeste (Oeste do Paraná) e a Unicentro (Centro-Oeste). O IGC avalia anualmente a qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado) ofertados em universidades, centros universitários, faculdades e institutos tecnológicos das redes pública e privada.

Destaque nacional

No ranking das melhores universidades do Brasil, a Uenp aparece na 17ª colocação. A posição do Paraná é de protagonismo. A UEL aparece como a 4ª melhor estadual do Brasil, seguida pela UEM (6ª), Unicentro (7ª), Unioeste (8ª) e UEPG (11ª). O IGC é composto por cinco faixas que variam de 1 – nota mais baixa, a 5 – conceito máximo. Ao todo, 2.070 instituições públicas e privadas, que envolvem 24.145 cursos de 100 áreas do conhecimento, foram avaliadas.

Norte Pioneiro

Mesmo com as aulas presenciais suspensas por conta das medidas restritivas de combate ao novo coronavírus, o Paraná garante investimentos em obras de melhoria da infraestrutura de instituições de ensino em todo o Estado. O deputado Romanelli destacou a conclusão das obras em sete cidades do Norte Pioneiro, que juntas receberam investimentos de mais de R$ 4,5 milhões. As obras estão localizadas em Cambará, Jacarezinho, Cornélio Procópio, Santa Mariana, São Jerônimo da Serra, Ibaiti e São José da Boa Vista.

NRE de Cornélio Procópio

Em Cornélio Procópio, uma nova escola está em construção, com recursos de R$ 3,8 milhões. É o maior investimento do Norte Pioneiro. Um novo espaço vai abrigar o Colégio Estadual William Madi. As obras serão concluídas em até 40 dias. Também na região do NRE (Núcleo Regional de Educação) de Cornélio Procópio, dois outros colégios receberam recursos para melhoria do ensino público. Em Santa Mariana foram investidos R$ 245 mil na infraestrutura do Colégio Estadual Joaquim Maria Machado de Assis. Já em São Jerônimo da Serra, o Colégio Estadual do Campo São Jorge ganhou recursos de mais de R$ 200 mil.

NRE Jacarezinho

No regional da Educação de Jacarezinho, dois colégios receberam investimentos. Em Cambará, o Colégio Estadual Silvio Tavares recebeu recursos de R$ 38 mil para reforma do prédio. O outro é o Colégio Estadual do distrito de Marques dos Reis, na divisa com São Paulo, em Jacarezinho, recebeu recursos de mais de R$ 43,6 mil e também já teve a obra concluída.

NRE de Wenceslau Braz

Em São José da Boa Vista (NRE de Wenceslau Braz), a Escola Estadual Newton Sampaio obteve melhorias e recebeu recursos que somam R$ 42 mil. Romanelli, que sempre atuou em parceria com a Prefeitura, disse que o benefício atende a pedidos da comunidade escolar, que também tem solicitado apoio para outros investimentos importantes para a cidade.

NRE de Ibaiti

Ibaiti também ganhou investimentos. No Colégio Estadual do Campo Affonso Martinez Albaladejo foram investidos R$ 315 mil. Ibaiti, que também é sede de NRE, tem conquistado importantes recursos do Governo do Paraná, que resultam em melhoria das infraestrutura viária e da saúde, entre outros.

Cornélio Procópio

“O empenho e dedicação dos profissionais de saúde de Cornélio Procópio servem de exemplo para o Paraná e o Brasil”. A afirmativa é do deputado Romanelli, que parabenizou o prefeito Amin Hannouche (PSD), a vice-prefeita e secretária de Saúde, Angélica Olchaneski (PSB) e o diretor do Departamento Municipal de Vigilância Epidemiológica, Yago Pereira, em nome de todos os trabalhadores do setor. Cornélio Procópio é a primeira cidade do Paraná a finalizar a vacinação com a primeira dose por faixa etária, pessoas com 60 anos ou mais, conforme previsto no Plano Nacional de Imunização. “É uma vitória para o Paraná. Cornélio Procópio mostra que a vacinação de domingo a domingo e o corujão ajudam a imunizar as pessoas e protegê-las do coronavírus”, destaca.

Santo Antônio da Platina

Moradores do povoado da Platina, em Santo Antônio da Platina comemoraram a finalização da obra de recuperação do trecho da rodovia PR-439, que liga a cidade ao bairro rural. Em janeiro deste ano, o prefeito Professor Zezão Coelho (Pode) esteve com o deputado Romanelli na SEIL (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), onde formalizaram o pedido de melhorias no trecho, que já registrou inúmeros acidentes. Agora, recuperada, a rodovia garante mais segurança para moradores, motoristas, pedestres e ciclistas. Outro trecho, na PR-439, ligando Santo Antônio da Platina a Ribeirão do Pinhal, também já foi recuperado.

O vereador Luciano Vermelho também participou da luta pela conquista.

Polícia Científica

O Norte Pioneiro é uma das quatro regiões do Estado beneficiadas com a instalação de uma unidade da Polícia Científica. A sede, em Jacarezinho, já foi inaugurada e está em pleno funcionamento. O atendimento de medicina legal passa a contar agora com outros serviços de perícia do Instituto de Criminalística.

Em Jacarezinho, o órgão atuará junto ao IML (Instituto Médico Legal) e vai atender 28 cidades da região, com população estimada em 350 mil habitantes, das áreas de atuação do 2º Batalhão e 18º BPM e 11ª e 12ª Subdivisão da Polícia Civil. O Instituto de Criminalística já disponibiliza serviços de medicina legal, que agora será reforçado em toda a região.