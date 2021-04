Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Paraná Produtivo

O programa Paraná Produtivo, da Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, reúne 45 cidades da mesorregião do Norte Pioneiro, que juntas debatem formas de desenvolver territórios do Estado, integrando agentes locais e governamentais com intuito de criar uma dinâmica positiva que fomente o desenvolvimento produtivo regional.

Para desenvolver o programa foram definidos oito territórios prioritários, selecionados por serem regiões que ainda não estão contempladas por nenhuma iniciativa já estruturada de convergências de planos e investimentos. A organização dos planos de desenvolvimento produtivo regional compõe-se de três eixos prioritários para descrição regional e proposição de estratégias, além de um eixo de gestão da governança relacionada aos procedimentos de implementação e monitoramento dos planos.

Região 1

O Norte Pioneiro integra as Regiões 1 e 2, com sedes em Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio. A Região 1 agrega 26 municípios: Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

Região 2

Com 19 cidades, a Região 2 é formada pelos municípios de Assaí, Bandeirantes, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja e Uraí.

Apresentador Ratinho em Bandeirantes

O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, pai do governador Ratinho Júnior (PSD), visitou Bandeirantes na semana passada.

Ratinho é um dos sócios do Resort Morro dos Anjos, junto com os empresários Rodrigo e Patrick Ferro. Durante a visita ao Norte Pioneiro, o apresentador conheceu o projeto de Equoterapia do Núcleo Raul Mioshi, no campus Luiz Meneghel da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná). A iniciativa realiza atividades com cavalos junto às crianças portadoras de TEA (Transtorno do Espectro).

Musicoterapia

A Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa aprovou nesta semana, projeto do deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto) que prevê a criação de um programa para incentivar a musicoterapia no tratamento de pessoas com deficiências, síndromes ou transtorno do espectro autista.

O primeiro-secretário da Alep explica que há evidências científicas sobre a eficácia da musicoterapia, especialmente para o tratamento de pessoas com autismo, deficiência, transtornos mentais, pessoas que sofreram acidente vascular, idosos com mal Alzheimer, entre outras síndromes.

Mostra Cultural

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e o IFPR (Instituto Federal do Paraná), em parceria com as comunidades indígenas realizam entre 26 e 30 de abril, a I Mostra Cultural do Norte do Paraná, que incentiva a produção cultural e artística de quatro comunidades indígenas da região. O evento será realizado no formato virtual, com postagens diárias nas redes sociais, em horário programado.

A programação prevê exposição fotográfica, produções audiovisuais e posts informativos que trarão conteúdos sobre os povos indígenas do Norte do Paraná. Santa Amélia e Tomazina – onde se encontram, respectivamente, as terras indígenas Yvyporã Laranjinha e Tekoa Pinhalzinho, foram dois dos municípios beneficiados.

A Mostra conta ainda com a participação de Abatiá, Assaí, Bandeirantes, Cambará, Cornélio Procópio, Figueira, Guapirama, Jacarezinho, Joaquim Távora, Leópolis, Nova Fátima, Quatiguá, Ribeirão Claro, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina e São Jerônimo da Serra.

Cornélio Procópio

A Secretaria Municipal de Educação de Cornélio Procópio (foto principal) retomou a distribuição dos kits da merenda escolar para as famílias de alunos matriculados na rede municipal de ensino. A entrega vai até sexta-feira (23), atendendo 3.750 alunos matriculados O prefeito Amin Hannouche (PSD), apesar de licenciado, acompanha as demandas do município em todas as áreas. A prefeita em exercício Angélica Olchaneski (PSB) não tem medido esforços para manter o ritmo de trabalho, a exemplo do que tem feito, com a coordenação da campanha de vacinação de domingo a domingo e do corujão.

Sertaneja

A administração do prefeito Jamison Donizete da Silva (PSD), em parceria com o deputado Romanelli e o Governo do Paraná, está ajudando a transformar Sertaneja em um gigantesco canteiro de obras. Entre as principais obras em andamento no município estão as 42 unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Sertaneja VII, que recebe investimentos de mais de R$ 2,8 milhões. As obras tiveram início em agosto de 2018 e devem ser entregues aos futuros moradores ainda em agosto deste ano.

Na área da saúde, está em construção uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde), que vai atender moradores dos conjuntos Nova Aurora I, II e III, além do Jardim das Flores. Os recursos, de R$ 575 mil, são da Secretaria de Saúde do Paraná.

Wenceslau Braz

A Prefeitura de Wenceslau Braz inaugurou o Posto de Saúde da Família do bairro Vila Velha. Antes, o espaço abrigava a Clínica da Mulher e da Criança, que passou por obras de reforma Para o prefeito Atahyde Ferreira dos Santos Junior, o Taidinho (PSD) é uma alegria entregar essa importante reforma e colocar o prédio amplo à disposição da população novamente.