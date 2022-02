Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do Jornalista Valdir Amaral

Desrespeito

O Paraná ficou de fora de um levantamento feito pelo Ministério do Turismo, que não apontou nenhum destino paranaense entre os 25 escolhidos como tendência para visitação em 2022. Segundo o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), as atrações turísticas do Paraná, sobretudo do Norte Pioneiro, precisam ser melhor trabalhadas para trazer mais turistas ao Estado. Ele lastimou a ausência inclusive das Cataratas do Iguaçu na lista do Ministério e ressaltou que há ainda opções como a região da Angra Doce. “Não faltam atrativos turísticos em todas as regiões paranaenses”, reforça. Ribeirão Claro Estudantes e moradores da Prainha da Cachoeira, em Ribeirão Claro, comemoraram mais uma conquista, a conclusão da reforma da Escola Municipal Professora Ana Pinheiro. O imóvel passou por uma reestruturação completa, visando dar mais alegria, cores, conforto e inspiração aos alunos e professores neste início de ano letivo. A escola atende cerca de 100 alunos entre 5 e 14 anos, O investimento foi de cerca de R$ 140 mil. Sapopema A comunidade da Vila Teixeira, em Sapopema, vai ganhar uma nova Unidade Básica de Saúde. A prefeitura já definiu o local onde será construída a UBS. Também serão entregues em breve novos equipamentos para melhorar o atendimento à Saúde. Outros investimentos também estão transformando o perfil econômico da cidade, que tem forte vocação para o turismo rural e de aventura.

Figueira Microempreendedores individuais, microempresas e produtores rurais de Figueira têm agora um novo espaço de apoio, por meio do acesso às soluções disponibilizadas pelo Sebrae Paraná. A cidade ganhou uma Sala do Empreendedor, que fica na rua Dr. Zoilo Meira Simões, 410. O atendimento é gratuito e acontece de segunda a sexta-feira. O prefeito José Carlos Contiero (PSL) destaca que a Sala também oferecerá, em breve, acesso a financiamento pela Fomento Paraná. Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas pelo telefone: (43) 2547-1114.

Santo Antônio da Platina O Hospital de Câncer de Londrina poderá implantar ainda em 2022 uma unidade em Santo Antônio da Platina. O prefeito Professor Zezão Coelho (Pode) e o deputado Romanelli se reuniram com a diretoria do hospital para retomar as tratativas. Os ajustes avançaram com a entrega do plano de trabalho, que prevê os tipos de atendimento que serão ofertados. Inicialmente, serão ações preventivas para diagnóstico do câncer, como ultrassom, mamografia, exames preventivos, entrega de medicamentos e pequenos procedimentos. A previsão é de que a extensão do Hospital do Câncer de Londrina seja instalada em um imóvel na avenida Palma Rennó. Guapirama O Sesc Saúde Mulher, serviço itinerante que oferta gratuitamente exames preventivos de câncer de mama e de colo de útero, está em Guapirama. O atendimento é feito em uma unidade móvel, estacionada na rua Guadalajara, 700. O serviço gratuito vai permanecer no local até 10 de março.

Helicóptero

Acidente aconteceu na PR-092 aconteceu acidente em Arapoti, município dos Campos Gerais vizinho de Wenceslau Braz, Norte Pioneiro. A via ficou totalmente bloqueada por cerca de seis horas.

Um Scania/113 (placas de Arapoti) colidiu lateralmente com outro caminhão também modelo Scania R113 (placas de Canguçu-RS) e o Scania R450 (placas de Concórdia-SC).

No sinistro numa reta, dois motoristas (41 e 42 anos) ficaram gravemente feridos e o terceiro não se machucou.

Helicóptero do governo estadual levou os feridos à hospitais da região. Ninguém morreu.

Plágio

Os “chupanças” da Imprensa continuam copiando reportagens do Npdiario sem dar crédito.

A “Folha Extra” , de Wenceslau Braz, é a que mais abusa. Apenas muda um pouco o texto e publica como se fosse produção dela. Aí, coloca “Reprodução da Internet”, “Assessoria” ou “Divulgação”. Fácil furtar o que profissionais fazem.

A “Tribuna do Vale” pega até fotos na maior sem-vergonhice. Uma imagem que eu fiz de um prefeito em reunião da Amunorpi já foi republicada duas vezes. Sem citar quem fez. Do cartorário José Artur Ritti, que outra pessoa do Npdiario fez, já saiu diversas vezes.

E o Semanário do Norte, que diz circular em todo o lugar(não é verdade) e, como é de domínio público, simplesmente copia texto e fotos e é “distribuído” de graça em poucos lugares.

Vergonha!

Jerônimo da Serra