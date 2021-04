Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Paraná Unido

O modelo de tarifa pelo menor preço nas novas concessões de pedágio é “unanimidade no Paraná”. A constatação é do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), que rechaça a proposta do governo federal pelo modelo híbrido que inclui a cobrança de outorga.

Segundo o primeiro-secretário da Alep, os deputados, a sociedade civil organizada e o setor produtivo construíram a unanimidade que resultou no manifesto do legislativo estadual assinado pelos 54 parlamentares. “Esse manifesto é fundamentado nos estudos da Frente Parlamentar contra Pedágio. Nós rechaçamos o modelo proposto pelo governo federal”, disse.

Modelo híbrido

O deputado lembra que, pela proposta do governo federal, de adoção de modelo híbrido, o critério de desempate no leilão é a cobrança da maior outorga ou uma estratégia equivalente à essa pela empresa vencedora da concessão. “O Paraná é contra a construção de novas praças de pedágio. Esses são os dois temas – modelo híbrido e construção de novas praças – mais rechaçados pelos paranaenses”, afirma.

Mais Segurança

O reforço na segurança do Norte Pioneiro, com a instalação de escolas de soldados da Polícia Militar em Cornélio Procópio e Jacarezinho é uma necessidade que ficou evidente com o assalto cinematográfico ocorrido em Cambará. Não fosse trágico pelo medo que provocou na comunidade, seria cômico, no melhor gênero de comédia hollywoodiano, pois três agências bancárias foram destruídas, duas pessoas feitas reféns e nenhum centavo levado pelos assaltantes.

Há um ano, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou requerimento do deputado Romanelli, que pede ampliação de vagas na Escola de Soldados, com o objetivo de aumentar o efetivo em toda a região. Romanelli aponta que, juntos, os Batalhões de Polícia Militar de Cornélio Procópio e Jacarezinho têm um déficit de 209 policiais.

Terrorismo

Na terça-feira, dia 6, criminosos explodiram três agências bancárias em Cambará, além de fazerem dois comerciantes como reféns, para facilitar a fuga. Os ladrões chegaram em três carros e estavam fortemente armados. Câmeras de segurança instaladas próximas ao local do roubo mostram os criminosos atirando para o alto para intimidar os moradores e evitar a aproximação da polícia. Apesar do susto, não há relato de feridos e os assaltantes não lograram êxito na ação, que terminou sem que um único centavo fosse levado.

Material Escolar

Continua até o dia 16 de abril, a Campanha de Material Escolar do Sesc (Serviço Social do Comércio) de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. O objetivo é dar oportunidade de acesso à aprendizagem a alunos carentes, muitas vezes prejudicados por não terem material para acompanhar os estudos. Podem ser doados itens de material escolar novos e usados, em boas condições e para uso imediato por crianças em situação de vulnerabilidade social, tais como cadernos, canetas, lápis, borracha, lápis de cor, canetinhas, giz de cera, cola, mochilas, estojos e livros literários, entre outros.

Jacarezinho

Profissionais da área de segurança pública do Norte Pioneiro começaram a ser vacinados contra a Covid-19 nesta semana. A primeira dose do imunizante foi feita em policiais militares lotados no 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e na 12ª Subdivisão da Polícia Civil, em Jacarezinho. A segunda dose está prevista para ser aplicada em 30 de abril. O critério de aplicação das doses foi a atuação dos profissionais, com preferência para quem está na linha de frente, idade e a existência de comorbidades. A expectativa é de que nas próximas semanas mais doses cheguem à região para a continuidade da vacinação nos profissionais da segurança pública.

Siqueira Campos

A equipe Caminhadô, de Siqueira Campos, foi destaque em do Festival Brasileiro de Capoeira, realizado mês passado.

A equipe (foto principal), treinada e coordenada por Wodayr José Ribeiro, conquistou o primeiro lugar no pódio com quatro atletas: Mikaella e Cristo, (categoria 7 a 12 anos) e Roxinha e Valdislei (13 a 17). A equipe conquistou ainda uma medalha de prata, com Cicatris (7 a 12).

Cornélio Procópio

A professora Mary Alcântara Hannouche será homenageada pela comunidade procopense, que dará o nome dela a uma nova supercreche que será construída em Cornélio Procópio. A ex-primeira-dama faleceu em outubro de 2019.

Os recursos para a construção do imóvel foram anunciados pela deputada federal Luísa Canziani (PTB) ao prefeito Amin Hannouche (PSD). Os recursos são do Governo Federal. A obra, segundo o prefeito, vai solucionar a demanda de vagas na cidade. “Esta homenagem à minha esposa ficará guardada no coração de minha família”, disse o prefeito Amin Hannouche.

Joaquim Távora

A Prefeitura de Joaquim Távora continua a trabalhar arduamente para renovar e ampliar a frota municipal. Novos veículos foram adquiridos e já estão em uso, para garantir maior segurança, agilidade e economia. Recentemente, a Prefeitura adquiriu dois Fiat Uno 0 km, uma van, uma ambulância e um trator, que vão beneficiar as áreas de saúde e rural. O anúncio foi feito oficialmente pelo prefeito Reginaldo Vilela (Pode).

Npdiario

O principal portal de notícias, um dos pioneiros do Paraná e referência de notícia e credibilidade da região, trocou de tema (layout) e agradou.

Com muitas ferramentas e recursos com o de mais moderno existe hoje no mundo, ainda está em estágio experimental, mas neste mês de abril o processo estará concluído. Parabéns à toda equipe.