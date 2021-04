Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Vacinação

Estudantes universitários de cursos da área da saúde, que estejam atuando na linha de frente no combate à pandemia de Covid-19, poderão ser vacinados com prioridade.

Esse foi um pedido feito pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) ao governador Ratinho Junior (PSD) e ao secretário da Saúde, Beto Preto. Romanelli sustenta que o Paraná vive uma segunda onda de infecções e há evidentes dificuldades de trabalho dos profissionais que atuam na atenção médico-hospitalar. A solicitação de vacinação é para estudantes de medicina, enfermagem e fisioterapia, dentre outros cursos que podem dar suporte no atendimento aos doentes.

Ibaiti

Para tentar conter o avanço da Covid-19 em Ibaiti, a Prefeitura estabeleceu novas regras, dentre elas, a que impõe o lockdown total no feriadão da páscoa. Por isso, entre os dias 2 e 4 de abril, nada abre na cidade, exceto posto de combustível exclusivamente para abastecimento de veículos.

Até as farmácias estarão fechadas, atendendo apenas por delivery. O prefeito Antonely de Cassio Alves de Carvalho (Republicanos) apela para que a população evite aglomerações nos dias que antecedem a páscoa, sem correria para abastecer a casa com produtos alimentícios e de primeira necessidade. Também foi decretado toque de recolher a partir das 20 horas de um dia, até às 5 horas do dia seguinte, período em que as pessoas deverão ficar em suas casas, mantendo o distanciamento social.

“Feito Pra Sobreviver”

Esse é o título do álbum da banda Primeira Dose, de Jacarezinho, lançado de forma independente, em várias plataformas digitais. Formada em 2019, a banda impressiona com músicas que tratam de acontecimentos do cotidiano, como amor, sobrevivência e batalhas diárias.

O grupo, formada por Marcos do Valle (vocal), Christopher Sfeir (guitarra) e Pietra Gomes (bateria), tem conquistado o público por causa dos arranjos, que transmitem uma sensação de proximidade a essas experiências do cotidiano. A proposta do álbum é divulgar as músicas em toda a região, fortalecendo e incentivando o cenário cultural regional. O trabalho da banda pode ser conferido no portal www.primeiradose.com.br ou pelas redes sociais: @bandaprimeiradose.

Santana do Itararé

A Prefeitura de Santana do Itararé ganhou dois novos aparelhos de ultrassonografia que reforçam o atendimento da Secretaria de Saúde e garantem a realização de vários exames, sobretudo às gestantes.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de indicação dos deputados Romanelli e Guerra (PSL). Romanelli explica que os aparelhos são de última geração e vão promover melhor atenção aos pacientes da cidade, evitando deslocamentos para a realização de exames simples. Dessa forma, segundo ele, além de garantir atendimento rápido e eficiente, também assegura aos pacientes a minimização dos riscos de contaminação pela Covid-19.

Carlópolis

O prefeito de Carlópolis e presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), Hiroshi Kubo (PSD), se recupera em casa do acidente ocorrido no início de março. Ele agradece as orações e mensagens de otimismo enviadas e informa que em breve voltará às atividades.

Hiroshi sofreu acidente após reunião de trabalho, quando retornava de Jacarezinho. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Atendimento de Carlópolis e, posteriormente, para São Paulo, onde passou por uma cirurgia. “Já estou me recuperando e em breve estarei de volta ao trabalho”, comemora.

Merenda Escolar

Famílias de alunos da rede estadual de ensino do Norte Pioneiro foram beneficiadas com a distribuição de alimentos perecíveis e não perecíveis da merenda escolar. Os kits foram entregues às famílias de estudantes regularmente matriculados e que estejam inscritas no CadÚnico. Os pais e responsáveis que ainda não receberam os alimentos devem respeitar a orientação de cada instituição de ensino, tanto para evitar aglomerações quanto os deslocamentos em horários em que não haverá entrega.

No ano passado, o Paraná distribuiu quase 40 mil toneladas de alimentos, um investimento de R$ 187,9 milhões para ajudar as famílias paranaenses nesse momento difícil.

UENP

A Universidade Estadual do Norte do Paraná, abriu processo seletivo para ocupação de vagas ociosas para o ano letivo de 2021. As inscrições podem ser feitas em quatro diferentes categorias: Transferência interna: para estudante que deseja mudar de turno, grau ou campus, desde que seja para o mesmo curso; Transferência externa: para estudante de outra instituição que deseja se transferir para a UENP, desde que seja o mesmo curso; Portador de diploma de ensino superior: para profissional formado que deseja obter um novo grau no mesmo curso; Reingresso por desligamento: para estudante que foi desligado por cancelamento de matrícula, abandono de curso ou jubilamento, em cursos de graduação da UENP.

UENP 2

As vagas ociosas estão disponíveis em Cornélio Procópio (Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Geografia, Letras, Matemática e Pedagogia), Jacarezinho (Ciências Biológicas, Direito, Educação Física, Filosofia, Fisioterapia, História, Letras, Matemática e Pedagogia) e Bandeirantes (Ciências da Computação, Computação, Enfermagem e Medicina Veterinária). As inscrições podem ser feitas de 5 a 17 abril. O resultado da seleção e convocação para matrícula será divulgado a partir de 30 de abril. Mais informações podem ser obtidas no portal https://uenp.edu.br/ ou pelo telefone (43) 3511-3200.