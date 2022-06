Norte-Pioneirense consolida e amplia união do Agronegócio

Sindicato Rural Patronal promove evento bem sucedido com FAEP e Sebrae e apoio da prefeitura

O Sistema FAEP/SENAR-PR (Federação da Agricultura do Estado e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Paraná), em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o Sindicato Patronal Rural de Santo Antônio da Platina, promoveram na manhã/tarde desta quarta-feira, dia 22, no Vicasu um evento expressivo: “Liderança Rural/Cultivando Conexões”.

Houve as palestras Cultivar Laços, depois A Arte de Construir Conexões com Luciano Salamacha, na sequência Jornada do Conhecimento e, por fim, Liderança Rural como Protagonista da Transformação, com Salamacha novamente, e almoço.

Autoridades empresariais e políticas prestigiaram o encontro no Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina. Entre as presenças, o presidente e o Diretor Financeiro da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, respectivamente Ágide Meneguette e Paulo José Buso Júnior; o presidente do Sindicato Rural Patronal platinense, ex-prefeito, ex-secretário de Estado do Turismo e Esporte e ex-deputado estadual José Afonso Junior, o prefeito Professor Zezão, Aristides Sakamoto, presidente do Sindicato Rural Patronal e do Núcleo Rural do Norte/Norte Pioneiro, que integra 15 sindicatos do segmento, Fabrício Bianchi, gerente da regional Norte do Sebrae e seu colega, Odemir Capello, coordenador da entidade no Norte Pioneiro.

Foi a sexta edição de uma série de dez eventos ( antes Pato Branco, Cascavel, Campo Mourão, Cianorte e Maringá) que serão realizados ao longo de junho/julho. Produtores rurais passaram por uma imersão em relação à importância da representatividade no meio rural. Com atividades lúdicas, interação e palestras motivacionais, plantaram uma semente de liderança nos participantes.

Nos encontros, os participantes foram divididos em três grupos, para percorrer os espaços Aprendizagem, Conquistas e Representatividade. Desta forma, em grupos menores, os presentes puderam trocar experiências, conhecer realizações que estão na história do Sistema FAEP/SENAR-PR e também esclarecer dúvidas sobre o funcionamento da dinâmica da entidade. Tudo isso conduzido de modo interativo, com jogos de tabuleiro, músicas e depoimentos de produtores rurais.

No espaço Conquistas, foi possível revisitar acontecimentos históricos, como a mobilização de mais de 4 mil produtores rurais paranaenses que foram a Brasília pressionar a aprovação do Novo Código Florestal, em 2011. Outro ponto alto foi a recente conquista do reconhecimento internacional do Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação.

Já no Representatividade, a preocupação foi refletir sobre como funcionam os processos de formação de lideranças.

Desde 2019, o Sistema FAEP/SENAR-PR tem investido em iniciativas como o Programa de Sustentabilidade Sindical (PSS), uma resposta ao fim da contribuição sindical compulsória que impôs o desafio de encontrar fontes alternativas de renda aos sindicatos rurais.

No espaço Aprendizagem, os cursos do SENAR-PR e a necessidade do aprimoramento constante para se manter na vanguarda da produção rural foram as tônicas dos trabalhos. Outra atração do evento foi uma fala, dividida em duas partes, do palestrante Luciano Salamacha, que conectou cada fase do encontro com uma mensagem de motivação para o despertar do senso de liderança. Apresentou um contexto histórico da necessidade de organização desde os tempos primitivos da história humana. Ao longo do discurso tratou da necessidade de organização e do uso da inteligência como um diferencial para as sociedades se tornarem mais complexas. O palestrante comparou o salto histórico da humanidade com a aplicação da ciência e da coragem dos produtores rurais paranaenses em promoverem grandes mudanças na agricultura.

Para o presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide Meneguette, a iniciativa é um esforço conjunto que vai resultar numa colheita produtiva da nova safra de líderes rurais para o Estado. “Em cada um dos municípios pelos quais passamos foi possível perceber o entusiasmo e o comprometimento. Foi nítido o interesse das pessoas em assumir o papel de protagonista para que as coisas aconteçam”, apontou. “A ideia de promovermos esses encontros é justamente mostrar o quanto já caminhamos em relação à união do setor e lembrar que as conquistas só foram possíveis pelo trabalho unido”

O Sebrae-PR tem contribuído para o desenvolvimento de líderes no Paraná por meio do seu Polo de Lideranças e, por meio da parceira com o Sistema FAEP/SENAR-PR, passou a envolver a área de agronegócio como diferencial.