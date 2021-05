NP começa o “Paraná Produtivo”

Confira show de imagens da repórter fotográfica Roberta Rodrigues

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes, realizou neste fim de semana as primeiras oficinas do Programa Paraná Produtivo. A iniciativa pretende identificar potenciais e carências das regiões e planejar um desenvolvimento produtivo integrado entre os municípios.

As oficinas reuniram lideranças políticas, do setor produtivo e representantes de universidades para fazer o diagnóstico da região, discutir potencialidades e elencar prioridades. Os primeiros encontros foram realizados nesta quinta (29) em Jacarezinho no Sesc/Senac e na sexta-feira (30) em Cornélio Procópio. O secretário do Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge, fez a abertura dos dois eventos (fotos).

Ele apresentou o programa e mostrou que um dos objetivos do Paraná Produtivo é contribuir para a geração de emprego e renda e a diminuição das desigualdades regionais. O secretário também destacou a importância de integrar as políticas públicas municipais e estaduais, sincronizando-as com ações desenvolvidas por entidades representativas e pelos setores empresariais e acadêmicos.

“Precisamos integrar todas as iniciativas estaduais às necessidades da população para o desenvolvimento das regiões”, disse Bernardo Jorge. “Queremos a integração entre as políticas públicas do Estado e as municipais para estabelecer projetos estruturantes para as regiões”.

Nesta primeira fase do programa, estão sendo realizadas as oficinas de diagnóstico para coleta de informações e ouvir as demandas de cada uma das regiões, destacando as potencialidades, fragilidades, perspectivas e oportunidades que poderão alavancar o desenvolvimento produtivo.

Nas salas virtuais, os participantes das oficinas debateram situações como de infraestrutura, capacitação de pessoas e fortalecimento dos sistemas produtivos, como pavimentação de estradas rurais, retomada do turismo, apoio ao pequeno produtor, apoio ao cooperativismo e energias renováveis.

Devido à pandemia, as oficinas ocorrem em formato virtual. Participaram prefeitos, secretários municipais e representantes do setor produtivo, de universidades e da sociedade civil organizada. As solenidades foram transmitidas pelo canal do YouTube da Escola de Liderança do Paraná.

Participaram o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Cláudio Romanelli. E também um parlamentar desconhecido na região, Do Carmo. Maringaense, Casado com a pedagoga Célia, pai de um filho, Paulo Rogério do Carmo tem 41 anos é advogado e policial rodoviário estadual.

Os encontros foram conduzidos por grupo de trabalho formado por técnicos da Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes, do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

Para orientar as ações, uma base de informações territoriais foi criada e auxiliará na visualização dos pontos fortes e oportunidades de cada região.

PRÓXIMO PASSOS – Em maio serão promovidas oficinas de diagnósticos em outras seis regiões. Na sequência, haverá reuniões para tratar das oportunidades encontradas pelos participantes.

O próximo passo prevê encontros para priorizar ações e, no terceiro trimestre do ano, haverá a entrega do plano de ação a ser desenvolvido.

Ao todo, serão organizadas quatro oficinas em cada uma das oito regiões e todas poderão contar com uma plataforma de gestão territorial, que reunirá informações, dados e estatísticas em diversas áreas, possibilitando acompanhar os resultados e ações ao longo do tempo.

Estiveram presentes no evento em Jacarezinho, o chefe do executivo de Jacarezinho, Marcelo Palhares (presidente do Cisnorpi), de Carlópolis e presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), Hiroshi Kubo, prefeitos de Ibaiti, Antonely Carvalho, Santo Antônio da Platina, Professor Zezão, de Siqueira Luiz Germano, de Pinhalão, Dionísio Alencar, os gerentes executivos do Sesc e Senac de Jacarezinho, Dimas Fonseca e Antenor Pinheiro, entre outros.

Após a reunião, parte dos presentes foi almoçar na Cantina Martoni e na sequência os dois deputados visitaram o Colégio Magnus, recém inaugurado e que é do empresário Marcelos Palhares.

